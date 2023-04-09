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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230409/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075699434.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T05:47+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:47 GMT 09.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:47 GMT 09.04.2023
نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
05:47 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
05:46 GMT 09.04.2023
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في زابوروجيه
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
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