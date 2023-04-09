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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T05:47+0000
2023-04-09T05:47+0000
2023-04-09T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.