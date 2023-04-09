https://sputnikarabic.ae/20230409/حيوان-موظ-يقتحم-مستشفى-بحثا-عن-طعام-فيديو-1075717134.html
حيوان "موظ" يقتحم مستشفى بحثا عن طعام... فيديو
حيوان "موظ" يقتحم مستشفى بحثا عن طعام... فيديو
قام حيوان موظ (نوع من الأيائل)، باقتحام مبنى مستشفى في ولاية ألاسكا في مدينة أنكوراج الأمريكية، بحثًا عن وجبه غذاء تشبعه. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T14:13+0000
2023-04-09T14:13+0000
2023-04-09T14:13+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحقق فيديو اقتحام هذا الحيوان انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام العاملون داخل المستشفى بتصوير فيديو له، والعديد من الصور ومشاركتها على منصات التواصل.ونجح العاملون في المستشفى في إقناع الحيوان بالخروج من المستشفى خاصة بعدما حصل على وجبه كافية من أوراق شجرة الزينة الخضراء.جدير بالذكر أن حيوان موظ هو نوع من الأيائل يعيش في مناطق جبلية شاسعة في آسيا وأوروبا، ويتميز بجماله وقوته وقدرته على التكيف في البيئات الجبلية القاسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
حيوان "موظ" يقتحم مستشفى بحثا عن طعام... فيديو
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قام حيوان موظ (نوع من الأيائل)، باقتحام مبنى مستشفى في ولاية ألاسكا في مدينة أنكوراج الأمريكية، بحثًا عن وجبه غذاء تشبعه.
وحقق فيديو اقتحام هذا الحيوان انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام العاملون داخل المستشفى بتصوير فيديو له، والعديد من الصور ومشاركتها على منصات التواصل.
ونجح العاملون في المستشفى في إقناع الحيوان بالخروج من المستشفى خاصة بعدما حصل على وجبه كافية من أوراق شجرة الزينة الخضراء.
جدير بالذكر أن حيوان موظ هو نوع من الأيائل يعيش في مناطق جبلية شاسعة في آسيا وأوروبا، ويتميز بجماله وقوته وقدرته على التكيف في البيئات الجبلية القاسية.