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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/خبير-إسرائيل-تشارك-في-دعم-أوكرانيا-بالسلاح-ولكن-عبر-طرف-ثالث-1075705182.html
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:40+0000
2023-04-09T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
وثائق سرية عن البنتاغون لهجوم أوكراني مضاد وبلينكن يؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد هجوما مضادا، عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود:إسرائيل تؤكد قدرتها على ضرب إيران دون الحاجة لواشنطن. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، قائلا:بعد المغرب... هولندا تشتري قاذفات صواريخ إسرائيلية فما هي حاجتها لذلك؟ حول هذا الموضوع، علق الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث

09:40 GMT 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
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شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
وثائق سرية عن البنتاغون لهجوم أوكراني مضاد وبلينكن يؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد هجوما مضادا، عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود:
"لقد آن الأوان لاستراتيجية عسكرية جديدة تقف بوجه الولايات المتحدة ودول الناتو".
إسرائيل تؤكد قدرتها على ضرب إيران دون الحاجة لواشنطن. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، قائلا:
"إسرائيل لن تقدم على ضربة ضد إيران دون أمريكا وهذا كلام فارغ وهراء ولا أساس له".
بعد المغرب... هولندا تشتري قاذفات صواريخ إسرائيلية فما هي حاجتها لذلك؟ حول هذا الموضوع، علق الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:
"إسرائيل تمتلك تقنية عالية جدا في مجال الصواريخ والمسيَّرات تقدمها إلى كل دول الاتحاد الأوروبي لتشارك في دعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا ولكن بشكل غير مباشر ويكون عبر طرف ثالث".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
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