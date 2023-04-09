https://sputnikarabic.ae/20230409/خبير-إسرائيل-تشارك-في-دعم-أوكرانيا-بالسلاح-ولكن-عبر-طرف-ثالث-1075705182.html
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:40+0000
2023-04-09T09:40+0000
2023-04-09T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
وثائق سرية عن البنتاغون لهجوم أوكراني مضاد وبلينكن يؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد هجوما مضادا، عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود:إسرائيل تؤكد قدرتها على ضرب إيران دون الحاجة لواشنطن. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، قائلا:بعد المغرب... هولندا تشتري قاذفات صواريخ إسرائيلية فما هي حاجتها لذلك؟ حول هذا الموضوع، علق الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل تشارك في دعم أوكرانيا بالسلاح ولكن عبر طرف ثالث
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
وثائق سرية عن البنتاغون لهجوم أوكراني مضاد وبلينكن يؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد هجوما مضادا، عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود:
"لقد آن الأوان لاستراتيجية عسكرية جديدة تقف بوجه الولايات المتحدة ودول الناتو".
إسرائيل تؤكد قدرتها على ضرب إيران دون الحاجة لواشنطن. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، قائلا:
"إسرائيل لن تقدم على ضربة ضد إيران دون أمريكا وهذا كلام فارغ وهراء ولا أساس له".
بعد المغرب... هولندا تشتري قاذفات صواريخ إسرائيلية فما هي حاجتها لذلك؟ حول هذا الموضوع، علق الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل:
"إسرائيل تمتلك تقنية عالية جدا في مجال الصواريخ والمسيَّرات تقدمها إلى كل دول الاتحاد الأوروبي لتشارك في دعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا ولكن بشكل غير مباشر ويكون عبر طرف ثالث".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...