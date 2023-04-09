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https://sputnikarabic.ae/20230409/رئيس-البرلمان-الإيراني-إسرائيل-في-أضعف-حالاتها-وينتظرها-عقاب-قاس-وساحق-1075719874.html
رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل في أضعف حالاتها وينتظرها عقاب قاس وساحق
رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل في أضعف حالاتها وينتظرها عقاب قاس وساحق
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن "إسرائيل اليوم في أضعف حالاتها في التاريخ"، منوهًا إلى أنه ينتظرها عقاب... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T15:42+0000
2023-04-09T15:42+0000
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واستنكر قاليباف بشدة "تدنيس المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، واعتقال وضرب المعتكفين والمصلين في ذلك المكان المقدس، من قبل القوات الصهيونية والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال إن "الكيان الصهيوني بانتهاكه جميع القوانين الدولية منذ عقود من الزمن قد تحول إلى آلة قتل إجرامية جامحة ومتصاعدة".وأضاف: "الكيان الصهيوني اليوم في أضعف حالاته في التاريخ، وقد لجأ إلى ردود فعل جبانة إزاء قوة جبهة المقاومة وهو يدرك أنه، وبدعم من قوة المقاومة ينتظره في اليوم الموعود عقاب قاس وساحق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في قت سابق اليوم، أن سفن الباسيج الشعبية التابعة له، ستشارك في مناورة بحرية ‏ضخمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.‏وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن العرض البحري سيقام يوم الخميس 13 نيسان/ أبريل الجاري، في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية من إيران، وفي عدد من الموانئ حول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم

رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل في أضعف حالاتها وينتظرها عقاب قاس وساحق

15:42 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / STRINGERرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن "إسرائيل اليوم في أضعف حالاتها في التاريخ"، منوهًا إلى أنه ينتظرها عقاب قاس وساحق.
واستنكر قاليباف بشدة "تدنيس المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، واعتقال وضرب المعتكفين والمصلين في ذلك المكان المقدس، من قبل القوات الصهيونية والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال إن "الكيان الصهيوني بانتهاكه جميع القوانين الدولية منذ عقود من الزمن قد تحول إلى آلة قتل إجرامية جامحة ومتصاعدة".
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وأضاف: "الكيان الصهيوني اليوم في أضعف حالاته في التاريخ، وقد لجأ إلى ردود فعل جبانة إزاء قوة جبهة المقاومة وهو يدرك أنه، وبدعم من قوة المقاومة ينتظره في اليوم الموعود عقاب قاس وساحق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في قت سابق اليوم، أن سفن الباسيج الشعبية التابعة له، ستشارك في مناورة بحرية ‏ضخمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.‏
وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن العرض البحري سيقام يوم الخميس 13 نيسان/ أبريل الجاري، في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية من إيران، وفي عدد من الموانئ حول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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