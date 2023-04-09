https://sputnikarabic.ae/20230409/زاخاروفا-تسخر-من-زيارة-زيلينسكي-المحتملة-إلى-ألمانيا-لتسليمه-جائزة-شارلمان--1075707910.html
زاخاروفا تسخر من زيارة زيلينسكي المحتملة إلى ألمانيا لتسليمه جائزة شارلمان
زاخاروفا تسخر من زيارة زيلينسكي المحتملة إلى ألمانيا لتسليمه جائزة شارلمان
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، حول إمكانية زيارة فلاديمير زيلينسكي لألمانيا، واحتمالية تسليمه جائزة شارلمان. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:17+0000
2023-04-09T11:17+0000
2023-04-09T11:56+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "سيتم مجددا التقاط صور دورية جديدة، يكافئ الألمان النازي الجديد زيلينسكي على اقتتال الأشقاء، وعلى جهوده لإلغاء كل شيء روسي، وتشجيعه على هدم تماثيل النصب التذكارية للمنتصرين في حقبة الرايخ الثالث، وتمجيد المتعاونين مع النازية وجهوده المتفانية لتحقيق شعار الزحف نحو الشرق".وتابعت زاخاروفا: "فشلوا في تنفيذ خطة أوست (مخطط نازي سري لاستعمار شرق أوروبا) قبل 80 عاما، لأن الجنود السوفييت منعوهم في ذلك الوقت وقاموا بإطفاء مواقد أوشفيتز (معسكر الاعتقال والإبادة النازية آنذاك)".وختمت زاخاروفا: "لقد أجروا الآن تعديلات، وحددوا أهدافًا أكثر طموحًا. معًا يبنون أوروبا الجديدة ليس "جودينفري" (التطهير من اليهود)، ولكن"روسينفري" (التطهير من الروس). ويشمل هذا المفهوم جميع القوميات في روسيا. ولهذا السبب، فإن الجوائز الدامية تتدفق على المقاول الرئيسي، وسام النسر الأبيض البولندي، وجائزة شارلمان".في وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية عن زيارة زيلينسكي المحتملة لألمانيا في مايو/أيار المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي قد يحضر فعالية في مدينة آخن الألمانية لتسليمه جائزة شارلمان، التي يتم منحها سنويًا للأشخاص المساهمين في توحيد القارة الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-زيلينسكي-قد-يزور-ألمانيا-في-مايو-لأول-مرة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1075701336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا تسخر من زيارة زيلينسكي المحتملة إلى ألمانيا لتسليمه جائزة شارلمان
11:17 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، حول إمكانية زيارة فلاديمير زيلينسكي لألمانيا، واحتمالية تسليمه جائزة شارلمان.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "سيتم مجددا التقاط صور دورية جديدة، يكافئ الألمان النازي الجديد زيلينسكي على اقتتال الأشقاء، وعلى جهوده لإلغاء كل شيء روسي، وتشجيعه على هدم تماثيل النصب التذكارية للمنتصرين في حقبة الرايخ الثالث، وتمجيد المتعاونين مع النازية وجهوده المتفانية لتحقيق شعار الزحف نحو الشرق".
وتابعت زاخاروفا: "فشلوا في تنفيذ خطة أوست (مخطط نازي سري لاستعمار شرق أوروبا) قبل 80 عاما، لأن الجنود السوفييت منعوهم في ذلك الوقت وقاموا بإطفاء مواقد أوشفيتز (معسكر الاعتقال والإبادة النازية آنذاك)".
وختمت زاخاروفا: "لقد أجروا الآن تعديلات، وحددوا أهدافًا أكثر طموحًا. معًا يبنون أوروبا الجديدة ليس "جودينفري" (التطهير من اليهود)، ولكن"روسينفري" (التطهير من الروس). ويشمل هذا المفهوم جميع القوميات في روسيا. ولهذا السبب، فإن الجوائز الدامية تتدفق على المقاول الرئيسي، وسام النسر الأبيض البولندي، وجائزة شارلمان".
في وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية عن زيارة زيلينسكي المحتملة لألمانيا في مايو/أيار المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي
قد يحضر فعالية في مدينة آخن الألمانية لتسليمه جائزة شارلمان، التي يتم منحها سنويًا للأشخاص المساهمين في توحيد القارة الأوروبية.