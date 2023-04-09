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"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/ضابط-أمريكي-يتوقع-هزيمة-أوكرانيا-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-الربيعي--1075701746.html
ضابط أمريكي يتوقع هزيمة أوكرانيا في سيناريو "الهجوم المضاد الربيعي"
ضابط أمريكي يتوقع هزيمة أوكرانيا في سيناريو "الهجوم المضاد الربيعي"
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له لفصل الربيع، سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:07+0000
2023-04-09T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الضابط في مقال نشرته صحيفة " 19 فورتي فايف": "خلال الهجوم، ستستخدم أوكرانيا آخر القوات المتبقية في العمليات القتالية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أخيرا أن أوكرانيا فقدت بالفعل الغالبية العظمى من ذلك الجيش المدرّب والمجهز الذي تم إنشاؤه قبل فبراير/ شباط 2022، بدعم من الناتو".وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون والغربيون أن زابوروجيه هي واحدة من أهم المحاور التي يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-أوكرانيا-تستعد-لأكبر-تعبئة-للهجوم-المضاد-في-الربيع-1075662885.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يتوقع هزيمة أوكرانيا في سيناريو "الهجوم المضاد الربيعي"

08:07 GMT 09.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له لفصل الربيع، سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا.
وقال الضابط في مقال نشرته صحيفة " 19 فورتي فايف": "خلال الهجوم، ستستخدم أوكرانيا آخر القوات المتبقية في العمليات القتالية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أخيرا أن أوكرانيا فقدت بالفعل الغالبية العظمى من ذلك الجيش المدرّب والمجهز الذي تم إنشاؤه قبل فبراير/ شباط 2022، بدعم من الناتو".

وأشار إلى أن احتياطيات التعبئة في أوكرانيا على وشك النفاد بالفعل، بينما يوجد في روسيا ملايين الأشخاص في الاحتياط الذين لن يواجهوا مشاكل في الإمداد بسبب الإنتاج القوي والمتزايد للأسلحة والذخيرة.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
إعلام: أوكرانيا تستعد "لأكبر تعبئة" للهجوم المضاد في الربيع
7 أبريل, 20:20 GMT
وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.
و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.
ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون والغربيون أن زابوروجيه هي واحدة من أهم المحاور التي يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.
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