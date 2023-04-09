https://sputnikarabic.ae/20230409/فريق-فني-إيراني-يزور-السعودية-للتحضير-لإعادة-فتح-سفارة-طهران-في-الرياض-1075709252.html
فريق فني إيراني يزور السعودية للتحضير لإعادة فتح سفارة طهران في الرياض
فريق فني إيراني يزور السعودية للتحضير لإعادة فتح سفارة طهران في الرياض
تعتزم إيران إيفاد فريق فني إلى السعودية هذا الأسبوع، لبحث آليات إعادة فتح السفارة الإيرانية لدى المملكة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:30+0000
2023-04-09T11:30+0000
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ونقلت وكالة "إسنا" عن مصادر لها، أن فريقا فنيا إيرانيا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.ووفقا للمصادر، سيقوم الفريق الإيراني بزيارة سفارة طهران في الرياض للتحضير لإعادة فتحها.وأمس السبت، وصل فريق تقني سعودي إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين.وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-بعد-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-دول-الشرق-الأوسط-هي-سيدة-مستقبلها-1075611418.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
فريق فني إيراني يزور السعودية للتحضير لإعادة فتح سفارة طهران في الرياض
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تعتزم إيران إيفاد فريق فني إلى السعودية هذا الأسبوع، لبحث آليات إعادة فتح السفارة الإيرانية لدى المملكة.
ونقلت
وكالة "إسنا" عن مصادر لها، أن فريقا فنيا إيرانيا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
ووفقا للمصادر، سيقوم الفريق الإيراني بزيارة سفارة طهران في الرياض للتحضير لإعادة فتحها.
وأمس السبت، وصل فريق تقني سعودي إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية، أن وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين.
وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
يذكر أن إيران والسعودية
أعلنتا في 10 آذار/مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.