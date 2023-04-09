https://sputnikarabic.ae/20230409/فصائل-فلسطينية-ترابط-الساحات-يفرض-واقع-ردع-جديد-1075718104.html

فصائل فلسطينية: ترابط الساحات يفرض واقع ردع جديد

فصائل فلسطينية: ترابط الساحات يفرض واقع ردع جديد

رأى مصدر مسؤول في حركة حماس أن ما حصل من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وغزة والجولان وعملية إطلاق النار في غور الأردن، يندرج تحت إطار الرد الطبيعي والمشروع على... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T14:49+0000

2023-04-09T14:49+0000

2023-04-09T14:49+0000

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بيروت- سبوتنيك. واعتبر المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المقاومة فرضت معادلة جديدة هي امتداد لمعادلة سيف القدس (معركة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في أيار/مايو في قطاع غزة)، وهذه المرة كانت أشد وطأة على الجانب الإسرائيلي من خلال كثافة العمل المقاوم في الجبهات المتعددة.ولفت المصدر إلى أن "إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وغزة والجولان وعملية إطلاق النار في غور الأردن وكل أفعال المقاومة تندرج ضمن إطار الرد الطبيعي والمشروع على اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى"، على حسب تعبيره.من جهته قال نائب أمين سر منظمة "الصاعقة" في لبنان، أحمد الشيخ، لـ"سبوتنيك"، إن كل الفصائل الفلسطينية اليوم متحدة، والتنسيق بينها يتم على أعلى المستويات في سبيل مواجهة الجيش الإسرائيلي".ولفت نائب أمين سر منظمة الصاعقة في لبنان إلى أن ترابط الساحات الأربع (الضفة الغربية، وقطاع غزة، وجنوب لبنان، والجولان السوري)، ووحدة الساحة الداخلية هي تأكيد على تحول حقيقي في موازين القوى وفرض واقع جديد لصالح الشعب الفلسطيني".وقال حطيط إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلوب تخفيف الجبهات إلى جبهة واحدة للحفاظ على عافيته القتالية، لأن قدراته الدفاعية والجغرافية لا تمكنه من فتح أكثر من جبهة معاً، وهذا ما اكتشفته المقاومة الفلسطينية كنقطة ضعف، وسخرته لخلق نظرية قتالية جديدة مفهومها مبني على تعدد الجبهات وترابط الساحات.ولفت العميد المتقاعد إلى أن ردود فعل الجيش الإسرائيلي في الأيام السابقة دليل واضح على التخبط والضياع وضعف إمكانية الرد المباشر التي كان يمتلكها، فهو اليوم أمام جبهات متعددة في الداخل وجبهات متكاملة في الخارج.وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية داخل سوريا بعد إطلاق صواريخ تجاه هضبة الجولان.وقالت إسرائيل إنها استخدمت طائرة مسيرة والمدفعية لضرب مجمع عسكري سوري ومنصات إطلاق صواريخ بعد إطلاق ستة صواريخ تجاه هضبة الجولان.وأكدت وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على فيسبوك وقوع القصف.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في تصريح صحافي، أن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى سيبقى قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، وحولها تتوحد الجبهات وتترابط الساحات.

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