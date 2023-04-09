https://sputnikarabic.ae/20230409/لأول-مرة-وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-عمل-أحدث-محطة-رادار-فيديو-1075707336.html
لأول مرة... وزارة الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار... فيديو
لأول مرة... وزارة الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، لأول مرة، لقطات تظهر العمل القتالي لأطقم أحدث محطة رادار "نيوبيوم". يسمح الرادار لأنظمة الدفاع الجوي الروسية بمسح السماء في دائرة... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:36+0000
2023-04-09T10:36+0000
2023-04-09T10:36+0000
رصد عسكري
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وفقًا لأناتولي، رئيس محطة الرادار في المنطقة العسكرية الغربية، فإن محطة "نيوبيوم" تكتشف وتراقب في الوقت نفسه مئات الأجسام.يحدد الرادار تلقائيًا جنسية الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية، بما في ذلك طائرات الشبح المسيرة المصنوعة من مواد مركبة.يوجد في جهاز هوائي واحد في المحطة صفيفتان نشطتان في وقت واحد، مما يزيد من دقة الرادار وحمايته من التشويش، ويسمح أيضًا باكتشاف مصادر التشويش.اكتشف رادار "النيوبيوم" هدفًا ذا رنين مغناطيسي إلكتروني مساحته متر مربع واحد من مسافة 430 كيلومترًا. السرعة القصوى للأهداف هي 8000 كم / ساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لأول مرة... وزارة الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، لأول مرة، لقطات تظهر العمل القتالي لأطقم أحدث محطة رادار "نيوبيوم". يسمح الرادار لأنظمة الدفاع الجوي الروسية بمسح السماء في دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر.
وفقًا لأناتولي، رئيس محطة الرادار في المنطقة العسكرية الغربية، فإن محطة "نيوبيوم" تكتشف وتراقب في الوقت نفسه مئات الأجسام.
يحدد الرادار تلقائيًا جنسية الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية، بما في ذلك طائرات الشبح المسيرة المصنوعة من مواد مركبة.
يوجد في جهاز هوائي واحد في المحطة صفيفتان نشطتان في وقت واحد، مما يزيد من دقة الرادار وحمايته من التشويش، ويسمح أيضًا باكتشاف مصادر التشويش.
اكتشف رادار "النيوبيوم" هدفًا ذا رنين مغناطيسي إلكتروني مساحته متر مربع واحد من مسافة 430 كيلومترًا. السرعة القصوى للأهداف هي 8000 كم / ساعة.