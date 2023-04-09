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https://sputnikarabic.ae/20230409/لافروف-يقلد-سفير-الإمارات-في-روسيا-وسام-الصداقة-صور-1075708632.html
لافروف يقلد سفير الإمارات في روسيا وسام "الصداقة"... صور
لافروف يقلد سفير الإمارات في روسيا وسام "الصداقة"... صور
قلّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السفير المفوض فوق العادة للإمارات العربية المتحدة لدى ‏روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام "الصداقة"، وذلك تقديرا... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:25+0000
2023-04-09T11:25+0000
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وفي حفل تقليد الوسام، الذي يتم منحه بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثنى لافروف على الجهود التي يبذلها الجابر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).من ناحيته، قدم السفير الإماراتي، محمد أحمد الجابر، شكره على هذا التكريم، ولفت إلى أنه "يأتي بفضل الثقة التي أولته إياها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات".كما أكد على استعداد الجانبين الإماراتي والروسي، لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موسكو، والتقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وأكد ابن زايد خلال لقائه ببوتين أن "الإمارات تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أشار الرئيس الإماراتي خلال اللقاء إلى "أهمية الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية للأزمات والتوترات وإيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور".و"شدد كذلك على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي"، وفقا للبيان الإماراتي.من ناحيته، عبَر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.وقال بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يشيد-بدور-رئيس-الإمارات-في-حل-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-بما-في-ذلك-تبادل-الأسرى-1069025458.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لافروف يقلد سفير الإمارات في روسيا وسام "الصداقة"... صور

11:25 GMT 09.04.2023
© The UAE Embassy in Moscowمحمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
© The UAE Embassy in Moscow
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قلّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السفير المفوض فوق العادة للإمارات العربية المتحدة لدى ‏روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام "الصداقة"، وذلك تقديرا لمساهماته الكبيرة في تعزيز ‏العلاقات الإماراتية الروسية‎.‎
وفي حفل تقليد الوسام، الذي يتم منحه بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثنى لافروف على الجهود التي يبذلها الجابر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
من ناحيته، قدم السفير الإماراتي، محمد أحمد الجابر، شكره على هذا التكريم، ولفت إلى أنه "يأتي بفضل الثقة التي أولته إياها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات".
كما أكد على استعداد الجانبين الإماراتي والروسي، لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موسكو، والتقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وأكد ابن زايد خلال لقائه ببوتين أن "الإمارات تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما أشار الرئيس الإماراتي خلال اللقاء إلى "أهمية الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية للأزمات والتوترات وإيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى
14 أكتوبر 2022, 13:05 GMT
و"شدد كذلك على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي"، وفقا للبيان الإماراتي.
من ناحيته، عبَر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.
وقال بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".
وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".
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