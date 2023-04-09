لافروف يقلد سفير الإمارات في روسيا وسام "الصداقة"... صور
© The UAE Embassy in Moscowمحمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
© The UAE Embassy in Moscow
قلّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السفير المفوض فوق العادة للإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام "الصداقة"، وذلك تقديرا لمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية.
وفي حفل تقليد الوسام، الذي يتم منحه بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثنى لافروف على الجهود التي يبذلها الجابر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
من ناحيته، قدم السفير الإماراتي، محمد أحمد الجابر، شكره على هذا التكريم، ولفت إلى أنه "يأتي بفضل الثقة التي أولته إياها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات".
كما أكد على استعداد الجانبين الإماراتي والروسي، لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
في 5 من شهر نيسان، منح وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، سفير دولة #الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد الجابر، وسام الصداقة الذي كان قد حصل عليها بمرسوم من رئيس روسيا الاتحادية تكريماً لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية.https://t.co/z7YHSnawVq pic.twitter.com/0HgbXzAk72— 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) April 5, 2023
قلّد معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، السفير المفوض فوق العادة لدولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وسام الصداقة تقديراً لمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية. pic.twitter.com/gVMZvXuo5Q— قناة بينونة (@Baynounahtv) April 8, 2023
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موسكو، والتقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وأكد ابن زايد خلال لقائه ببوتين أن "الإمارات تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما أشار الرئيس الإماراتي خلال اللقاء إلى "أهمية الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية للأزمات والتوترات وإيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور".
14 أكتوبر 2022, 13:05 GMT
و"شدد كذلك على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي"، وفقا للبيان الإماراتي.
من ناحيته، عبَر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.
وقال بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".
وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".