https://sputnikarabic.ae/20230409/لواء-القدس-الفلسطيني-ينفي-لـسبوتنيك-مسؤوليته-عن-الاستهداف-الصاروخي-للجيش-الإسرائيلي-في-الجولان-1075703877.html
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
نفى مصدر قيادي في "لواء القدس" الفلسطيني لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:52+0000
2023-04-09T08:52+0000
2023-04-09T08:56+0000
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وقال المصدر: "لا صحة للبيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبني اللواء عملية إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية".واستدرك المصدر قوله أن هذا النفي لا يعني أن اللواء ومحور المقاومة سيقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم دموية بحق أهلنا في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة التي يشنها على الأراضي السورية.وشدد المصدر لـ "سبوتنيك" على أن "اسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
08:52 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
نفى مصدر قيادي في "لواء القدس" الفلسطيني لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقال المصدر: "لا صحة للبيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبني اللواء عملية إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية".
واستدرك المصدر قوله أن هذا النفي لا يعني أن اللواء ومحور المقاومة سيقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم دموية بحق أهلنا في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة التي يشنها على الأراضي السورية.
وشدد المصدر لـ "سبوتنيك" على أن "اسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".