عربي
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
https://sputnikarabic.ae/20230409/لواء-القدس-الفلسطيني-ينفي-لـسبوتنيك-مسؤوليته-عن-الاستهداف-الصاروخي-للجيش-الإسرائيلي-في-الجولان-1075703877.html
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
نفى مصدر قيادي في "لواء القدس" الفلسطيني لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:52+0000
2023-04-09T08:56+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0f/1048976573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e982f8592654366b8ed18b701aa44d0.jpg
وقال المصدر: "لا صحة للبيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبني اللواء عملية إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية".واستدرك المصدر قوله أن هذا النفي لا يعني أن اللواء ومحور المقاومة سيقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم دموية بحق أهلنا في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة التي يشنها على الأراضي السورية.وشدد المصدر لـ "سبوتنيك" على أن "اسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0f/1048976573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a566ede57082631109d0001a252a57e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان

08:52 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 09.04.2023)
© Sputnik . Karim Taibi"لواء القدس" في حلب: نحن من فلسطين وإلى فلسطين
لواء القدس في حلب: نحن من فلسطين وإلى فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Karim Taibi
تابعنا عبرTelegram
يتبع
نفى مصدر قيادي في "لواء القدس" الفلسطيني لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن إطلاق صواريخ استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقال المصدر: "لا صحة للبيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبني اللواء عملية إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية".
واستدرك المصدر قوله أن هذا النفي لا يعني أن اللواء ومحور المقاومة سيقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم دموية بحق أهلنا في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة التي يشنها على الأراضي السورية.
وشدد المصدر لـ "سبوتنيك" على أن "اسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала