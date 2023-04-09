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https://sputnikarabic.ae/20230409/ليبيا-تعيد-افتتاح-بئر-غاز-في-البحر-المتوسط-بعد-توقف-لعامين-واحد-من-أكبر-منصات-الإنتاج-1075700630.html
ليبيا تعيد افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط بعد توقف لعامين... "واحد من أكبر منصات الإنتاج"
ليبيا تعيد افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط بعد توقف لعامين... "واحد من أكبر منصات الإنتاج"
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن إعادة افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط، بعد أن ظل ‏متوقفا لمدة عامين.‏ 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:03+0000
2023-04-09T07:03+0000
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وقالت المؤسسة في بيان رسمي، أمس السبت، إن شركة مليته للنفط والغاز، نجحت في إعادة فتح البئر الغازي رقم "CW04"، الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام)، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج منذ 28 يناير/ كانون الثاني عام 2021، بسبب تعرضه لمشاكل فنية.وأشارت إلى أن إجمالي إنتاج البئر سيصل إلى نحو 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، فضلا عن أن كمية المكثفات تقدر بنحو 1000 برميل يوميا.وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن منصة صبراته البحرية، هي "واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءا هاما من عمليات الإنتاج على المنصة".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

ليبيا تعيد افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط بعد توقف لعامين... "واحد من أكبر منصات الإنتاج"

07:03 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
النفط الليبي
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن إعادة افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط، بعد أن ظل ‏متوقفا لمدة عامين.‏
وقالت المؤسسة في بيان رسمي، أمس السبت، إن شركة مليته للنفط والغاز، نجحت في إعادة فتح البئر الغازي رقم "CW04"، الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام)، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج منذ 28 يناير/ كانون الثاني عام 2021، بسبب تعرضه لمشاكل فنية.
وأشارت إلى أن إجمالي إنتاج البئر سيصل إلى نحو 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، فضلا عن أن كمية المكثفات تقدر بنحو 1000 برميل يوميا.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
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1 فبراير, 12:55 GMT
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن منصة صبراته البحرية، هي "واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءا هاما من عمليات الإنتاج على المنصة".
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