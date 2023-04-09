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https://sputnikarabic.ae/20230409/ماكرون-يدعو-أوروبا-إلى-تجنب-الانجرار-نحو-الإيقاع-الأمريكي-1075714849.html
ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"
ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي". 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:04+0000
2023-04-09T13:04+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس"، اليوم الأحد: "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو حذونا ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.وأكدت كل من الصين وفرنسا، يوم أمس السبت، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصينة "شينخوا" أن "الجانبين يدعمان كل الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230408/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-نشر-الأسلحة-النووية-1075678056.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم

ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"

13:04 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / Thibault Camus/POOLالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بكين، الصين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / Thibault Camus/POOL
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".
وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس"، اليوم الأحد: "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو حذونا ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".
وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
موسكو تعلق على تصريحات ماكرون بشأن نشر الأسلحة النووية
أمس, 12:47 GMT
وأكدت كل من الصين وفرنسا، يوم أمس السبت، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصينة "شينخوا" أن "الجانبين يدعمان كل الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
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