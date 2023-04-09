https://sputnikarabic.ae/20230409/ماكرون-يدعو-أوروبا-إلى-تجنب-الانجرار-نحو-الإيقاع-الأمريكي-1075714849.html
ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"
ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي". 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:04+0000
2023-04-09T13:04+0000
2023-04-09T13:04+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
العالم
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وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس"، اليوم الأحد: "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو حذونا ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.وأكدت كل من الصين وفرنسا، يوم أمس السبت، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصينة "شينخوا" أن "الجانبين يدعمان كل الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230408/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-نشر-الأسلحة-النووية-1075678056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الانجرار نحو "الإيقاع الأمريكي"
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوروبا يجب ألا تنجر إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتكيف مع "الإيقاع الأمريكي".
وقال ماكرون لصحيفة "إيكوس"، اليوم الأحد: "السؤال المطروح علينا، نحن الأوروبيون، هو: هل نحن مهتمون بفرض حل لقضية تايوان؟ لا، أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيون يجب أن نحذو حذونا ونتكيف مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ، لماذا يجب أن نسير بالسرعة التي يختارها الآخرون؟".
وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة إلى "الاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "إن أولويتنا ليست التكيف مع أجندة الدول الأخرى في جميع مناطق العالم".
وأكدت كل من الصين وفرنسا، يوم أمس السبت، دعم جميع الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في البيان المشترك
الذي نشرته وكالة أنباء الصينة "شينخوا" أن "الجانبين يدعمان كل الجهود المبذولة لاستعادة السلام في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".