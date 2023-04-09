https://sputnikarabic.ae/20230409/ما-هي-قدرات-صواريخ-كاتيوشا-وأهميتها-العسكرية-1075706717.html
ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟
ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟
تصنف صواريخ "كاتيوشا" ضمن أنواع صواريخ "أرض - أرض"، التي يمكن إطلاقها من منصات بدائية أو من راجمات الصواريخ. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:19+0000
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ويمكن استخدام صواريخ "كاتيوشا" لضرب أهداف على بعد يتراوح من كيلومترات معدودة إلى عشرات الكيلومترات، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "كاتيوشا"؟يوجد عدة أنواع من هذه الصواريخ يختلف كل منها عن الآخر في قطر الصاروخ ونوع الرأس الحربي والمدى ووزن الإطلاق.ولفت الموقع إلى أن النسخة المصممة بقطر 122 ملم تحمل اسم "9 إم - 22" من فئة "غراد" من أكثر الأنواع استخداما من هذا الصاروخ.وأوضح أنه تم تصميمها في الأصل للعمل على متن راجمات الصواريخ السوفيتية "بي إم - 21"، وأن مداها يصل إلى 20 كلم ووزن رأسها الحربي يصل إلى 6 كيلوغرامات.أهمية صواريخ "كاتيوشا" العسكريةوتكمن الأهمية العسكرية لصواريخ "كاتيوشا" السوفيتية في أنه يتم إطلاقها من مدى قصير في مسار منخفض يجعل عملية اعتراضها بالصواريخ الاعتراضية ذات تكلفة كبيرة على الدول المستهدفة.يذكر أن صواريخ "كاتيوشا" تكون لاعبا أساسيا في غالبية المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني.وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الصاروخي في مواجهة هذه الصواريخ واعتراضها.لكن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تجعل استخدام صواريخ "كاتيوشا" ضدها عملية مرهقة لها اقتصاديا وعسكريا، خاصة إذا تعرضت لهجوم واسع بمئات الصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230406/هيئة-البث-الإسرائيلي-التقديرات-تشير-إلى-أن-عناصر-حماس-في-لبنان-تقف-وراء-القصف-الصاروخي-1075606491.html
https://sputnikarabic.ae/20221017/ملك-الصواريخ-خليفة-كاتيوشا-يحطم-حاملة-طائرات-بأكملها-في-لحظة-1069115176.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟
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تصنف صواريخ "كاتيوشا" ضمن أنواع صواريخ "أرض - أرض"، التي يمكن إطلاقها من منصات بدائية أو من راجمات الصواريخ.
ويمكن استخدام صواريخ "كاتيوشا" لضرب أهداف على بعد يتراوح من كيلومترات معدودة إلى عشرات الكيلومترات، حسبما ذكر
موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "كاتيوشا"؟
يوجد عدة أنواع من هذه الصواريخ يختلف كل منها عن الآخر في قطر الصاروخ
ونوع الرأس الحربي والمدى ووزن الإطلاق.
وزن الرأس الحربي: من 10 إلى 20 كغم.
وزن الإطلاق: من 45 إلى 75 كغم.
القطر: يتراوح بين 82 و132 ملم.
ولفت الموقع إلى أن النسخة المصممة بقطر 122 ملم تحمل اسم "9 إم - 22" من فئة "غراد" من أكثر الأنواع استخداما من هذا الصاروخ.
وأوضح أنه تم تصميمها في الأصل للعمل على متن راجمات الصواريخ السوفيتية "بي إم - 21"، وأن مداها يصل إلى 20 كلم ووزن رأسها الحربي يصل إلى 6 كيلوغرامات.
أهمية صواريخ "كاتيوشا" العسكرية
وتكمن الأهمية العسكرية لصواريخ "كاتيوشا" السوفيتية في أنه يتم إطلاقها من مدى قصير في مسار منخفض يجعل عملية اعتراضها بالصواريخ الاعتراضية ذات تكلفة كبيرة على الدول المستهدفة.
17 أكتوبر 2022, 05:18 GMT
يذكر أن صواريخ "كاتيوشا
" تكون لاعبا أساسيا في غالبية المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني.
وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الصاروخي في مواجهة هذه الصواريخ واعتراضها.
لكن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية
تجعل استخدام صواريخ "كاتيوشا" ضدها عملية مرهقة لها اقتصاديا وعسكريا، خاصة إذا تعرضت لهجوم واسع بمئات الصواريخ.