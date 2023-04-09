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https://sputnikarabic.ae/20230409/ما-هي-قدرات-صواريخ-كاتيوشا-وأهميتها-العسكرية-1075706717.html
ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟
ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟
تصنف صواريخ "كاتيوشا" ضمن أنواع صواريخ "أرض - أرض"، التي يمكن إطلاقها من منصات بدائية أو من راجمات الصواريخ. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:19+0000
2023-04-09T10:19+0000
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ويمكن استخدام صواريخ "كاتيوشا" لضرب أهداف على بعد يتراوح من كيلومترات معدودة إلى عشرات الكيلومترات، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "كاتيوشا"؟يوجد عدة أنواع من هذه الصواريخ يختلف كل منها عن الآخر في قطر الصاروخ ونوع الرأس الحربي والمدى ووزن الإطلاق.ولفت الموقع إلى أن النسخة المصممة بقطر 122 ملم تحمل اسم "9 إم - 22" من فئة "غراد" من أكثر الأنواع استخداما من هذا الصاروخ.وأوضح أنه تم تصميمها في الأصل للعمل على متن راجمات الصواريخ السوفيتية "بي إم - 21"، وأن مداها يصل إلى 20 كلم ووزن رأسها الحربي يصل إلى 6 كيلوغرامات.أهمية صواريخ "كاتيوشا" العسكريةوتكمن الأهمية العسكرية لصواريخ "كاتيوشا" السوفيتية في أنه يتم إطلاقها من مدى قصير في مسار منخفض يجعل عملية اعتراضها بالصواريخ الاعتراضية ذات تكلفة كبيرة على الدول المستهدفة.يذكر أن صواريخ "كاتيوشا" تكون لاعبا أساسيا في غالبية المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني.وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الصاروخي في مواجهة هذه الصواريخ واعتراضها.لكن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تجعل استخدام صواريخ "كاتيوشا" ضدها عملية مرهقة لها اقتصاديا وعسكريا، خاصة إذا تعرضت لهجوم واسع بمئات الصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230406/هيئة-البث-الإسرائيلي-التقديرات-تشير-إلى-أن-عناصر-حماس-في-لبنان-تقف-وراء-القصف-الصاروخي-1075606491.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم

ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟

10:19 GMT 09.04.2023
© Photo / Iraqi Security Cellضبطت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، 28 أيار/مايو، منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غربي العاصمة بغداد.
ضبطت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، 28 أيار/مايو، منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غربي العاصمة بغداد. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / Iraqi Security Cell
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تصنف صواريخ "كاتيوشا" ضمن أنواع صواريخ "أرض - أرض"، التي يمكن إطلاقها من منصات بدائية أو من راجمات الصواريخ.
ويمكن استخدام صواريخ "كاتيوشا" لضرب أهداف على بعد يتراوح من كيلومترات معدودة إلى عشرات الكيلومترات، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.

ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "كاتيوشا"؟

يوجد عدة أنواع من هذه الصواريخ يختلف كل منها عن الآخر في قطر الصاروخ ونوع الرأس الحربي والمدى ووزن الإطلاق.
المدى: من 4 إلى 40 كلم.
وزن الرأس الحربي: من 10 إلى 20 كغم.
وزن الإطلاق: من 45 إلى 75 كغم.
القطر: يتراوح بين 82 و132 ملم.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
هيئة البث الإسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن عناصر "حماس" في لبنان تقف وراء القصف الصاروخي
6 أبريل, 13:31 GMT
ولفت الموقع إلى أن النسخة المصممة بقطر 122 ملم تحمل اسم "9 إم - 22" من فئة "غراد" من أكثر الأنواع استخداما من هذا الصاروخ.
وأوضح أنه تم تصميمها في الأصل للعمل على متن راجمات الصواريخ السوفيتية "بي إم - 21"، وأن مداها يصل إلى 20 كلم ووزن رأسها الحربي يصل إلى 6 كيلوغرامات.

أهمية صواريخ "كاتيوشا" العسكرية

وتكمن الأهمية العسكرية لصواريخ "كاتيوشا" السوفيتية في أنه يتم إطلاقها من مدى قصير في مسار منخفض يجعل عملية اعتراضها بالصواريخ الاعتراضية ذات تكلفة كبيرة على الدول المستهدفة.
المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
ملك الصواريخ... خليفة "كاتيوشا" يحطم حاملة طائرات بأكملها في لحظة
17 أكتوبر 2022, 05:18 GMT
يذكر أن صواريخ "كاتيوشا" تكون لاعبا أساسيا في غالبية المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني.
وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الصاروخي في مواجهة هذه الصواريخ واعتراضها.
لكن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تجعل استخدام صواريخ "كاتيوشا" ضدها عملية مرهقة لها اقتصاديا وعسكريا، خاصة إذا تعرضت لهجوم واسع بمئات الصواريخ.
© Sputnikقدرات "حزب الله" الصاروخية
قدرات حزب الله الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
قدرات "حزب الله" الصاروخية
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