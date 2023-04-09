https://sputnikarabic.ae/20230409/ما-هي-قدرات-صواريخ-كاتيوشا-وأهميتها-العسكرية-1075706717.html

ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟

ما هي قدرات صواريخ "كاتيوشا" وأهميتها العسكرية؟

تصنف صواريخ "كاتيوشا" ضمن أنواع صواريخ "أرض - أرض"، التي يمكن إطلاقها من منصات بدائية أو من راجمات الصواريخ. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T10:19+0000

2023-04-09T10:19+0000

2023-04-09T10:19+0000

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ويمكن استخدام صواريخ "كاتيوشا" لضرب أهداف على بعد يتراوح من كيلومترات معدودة إلى عشرات الكيلومترات، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "كاتيوشا"؟يوجد عدة أنواع من هذه الصواريخ يختلف كل منها عن الآخر في قطر الصاروخ ونوع الرأس الحربي والمدى ووزن الإطلاق.ولفت الموقع إلى أن النسخة المصممة بقطر 122 ملم تحمل اسم "9 إم - 22" من فئة "غراد" من أكثر الأنواع استخداما من هذا الصاروخ.وأوضح أنه تم تصميمها في الأصل للعمل على متن راجمات الصواريخ السوفيتية "بي إم - 21"، وأن مداها يصل إلى 20 كلم ووزن رأسها الحربي يصل إلى 6 كيلوغرامات.أهمية صواريخ "كاتيوشا" العسكريةوتكمن الأهمية العسكرية لصواريخ "كاتيوشا" السوفيتية في أنه يتم إطلاقها من مدى قصير في مسار منخفض يجعل عملية اعتراضها بالصواريخ الاعتراضية ذات تكلفة كبيرة على الدول المستهدفة.يذكر أن صواريخ "كاتيوشا" تكون لاعبا أساسيا في غالبية المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو "حزب الله" اللبناني.وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي الصاروخي في مواجهة هذه الصواريخ واعتراضها.لكن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تجعل استخدام صواريخ "كاتيوشا" ضدها عملية مرهقة لها اقتصاديا وعسكريا، خاصة إذا تعرضت لهجوم واسع بمئات الصواريخ.

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https://sputnikarabic.ae/20221017/ملك-الصواريخ-خليفة-كاتيوشا-يحطم-حاملة-طائرات-بأكملها-في-لحظة-1069115176.html

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