https://sputnikarabic.ae/20230409/مرسوم-أميري-بتشكيل-حكومة-جديدة-في-الكويت-1075711791.html
مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت
مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت
صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، يأمر بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:14+0000
2023-04-09T12:14+0000
2023-04-09T12:14+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065555332_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_a581d3e604fa04d91a2f47eda9398b42.jpg
وكان أمر أميري، قد صدر الشهر الماضي، بتعيين الشيخ أحمد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، عقب استقالة الحكومة الكويتية في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالآتي:1- طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.2- الدكتور خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 3- الدكتور بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.4- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات. 5- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري - وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب. 6- الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي - وزيرا للصحة. 7- الدكتور أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز - وزيراً للأشغال العامة. 8- الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 9- سالم عبد الله الجابر الصباح - وزيرا للخارجية.10- مي جاسم محمد البغلي - وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة. 11- الدكتور عامر محمد علي محمد - وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. 12- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي - وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان. 13- محمد عثمان محمد العيبان - وزيرا للتجارة والصناعة. 14- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري - وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.ووفقا للمرسوم الأميري، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ مجلس الأمة بالتشكيل الجديد للحكومة، على أن يعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230305/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-بتكليف-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1074337225.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-1072731047.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065555332_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_7b940f40a431254530793cb393d9c758.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت
تابعنا عبر
صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، يأمر بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكان أمر أميري، قد صدر الشهر الماضي، بتعيين الشيخ أحمد رئيسا لمجلس الوزراء
وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، عقب استقالة الحكومة الكويتية في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.
وحسب وكالة
الأنباء الكويتية، جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالآتي:
1- طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.
2- الدكتور خالد علي محمد الفاضل- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
3- الدكتور بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
4- فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
5- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري - وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.
6- الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي - وزيرا للصحة.
7- الدكتور أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز - وزيراً للأشغال العامة.
8- الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
9- سالم عبد الله الجابر الصباح - وزيرا للخارجية.
10- مي جاسم محمد البغلي - وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.
11- الدكتور عامر محمد علي محمد - وزيراً للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
12- مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي - وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
13- محمد عثمان محمد العيبان - وزيرا للتجارة والصناعة.
14- مناف عبد العزيز اسحق الهاجري - وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ووفقا للمرسوم الأميري، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ مجلس الأمة
بالتشكيل الجديد للحكومة، على أن يعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.