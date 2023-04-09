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https://sputnikarabic.ae/20230409/مسؤول-استئناف-الرحلات-الجوية-بين-إيران-والسعودية-بناء-على-اتفاقية-النقل-الجوي-1075725643.html
مسؤول: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية بناء على اتفاقية النقل الجوي
مسؤول: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية بناء على اتفاقية النقل الجوي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T21:43+0000
2023-04-09T21:43+0000
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وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، علي رضا عنياتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وفي شأن آخر، أكد عنياتي، أن "وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية أنهى استعدادته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع".وأضاف: "أجرينا مشاورات أولية مع السعودية وأن هذا الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة ".وأمس السبت، وصل فريق تقني سعودي إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين.وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم
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مسؤول: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية بناء على اتفاقية النقل الجوي

21:43 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE / طيران إيران إير
 طيران إيران إير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE /
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، علي رضا عنياتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وفي شأن آخر، أكد عنياتي، أن "وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية أنهى استعدادته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع".
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وأضاف: "أجرينا مشاورات أولية مع السعودية وأن هذا الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة ".
وأمس السبت، وصل فريق تقني سعودي إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين.
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وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/مارس الجاري، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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