https://sputnikarabic.ae/20230409/مصرع-7-أشخاص-بينهم-طفلان-إثر-اندلاع-حريق-في-الفلبين-1075709777.html

مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان إثر اندلاع حريق في الفلبين

مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان إثر اندلاع حريق في الفلبين

لقي 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في حريق اندلع بالقرب من العاصمة الفلبينية، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الأحد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T11:37+0000

2023-04-09T11:37+0000

2023-04-09T11:37+0000

الفلبين

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074375040_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_65fc1540cd6b2486beca20c87e416d23.jpg

وقالت الشرطة إن الحريق تسبب في تدمير 40 منزلا في بلدية تايتاي المكتظة بالسكان جنوب شرقي مانيلا، بحسب "فرانس برس".وأضافت أن العديد من الأسر، التي كانت تعيش في منزل واحد لا يمكن لرجال الإطفاء الوصول إليه إلا عبر زقاق ضيق، حوصرت في النيران.ومن بين الضحايا طفلة في الثانية من عمرها وطفل في الثانية عشر من عمره.وقال جويل كوستوديو، القائم بأعمال رئيس شرطة تايتاي: "لم يتمكنوا من الهروب. لقد حوصروا"، موضحا أنه عثر عليهم يحتضنون بعضهم بعضا.وأضافت الشرطة أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح جراء سقوط حطام.وتسبب الحريق في تشريد 60 أسرة على الأقل، بحسب الشرطة.

https://sputnikarabic.ae/20230330/مقتل-31-شخصا-على-الأقل-إثر-حريق-في-سفينة-ركاب-جنوبي-الفلبين-1075316160.html

الفلبين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الفلبين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن