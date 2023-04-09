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مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان إثر اندلاع حريق في الفلبين
مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان إثر اندلاع حريق في الفلبين
لقي 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في حريق اندلع بالقرب من العاصمة الفلبينية، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الأحد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:37+0000
2023-04-09T11:37+0000
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وقالت الشرطة إن الحريق تسبب في تدمير 40 منزلا في بلدية تايتاي المكتظة بالسكان جنوب شرقي مانيلا، بحسب "فرانس برس".وأضافت أن العديد من الأسر، التي كانت تعيش في منزل واحد لا يمكن لرجال الإطفاء الوصول إليه إلا عبر زقاق ضيق، حوصرت في النيران.ومن بين الضحايا طفلة في الثانية من عمرها وطفل في الثانية عشر من عمره.وقال جويل كوستوديو، القائم بأعمال رئيس شرطة تايتاي: "لم يتمكنوا من الهروب. لقد حوصروا"، موضحا أنه عثر عليهم يحتضنون بعضهم بعضا.وأضافت الشرطة أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح جراء سقوط حطام.وتسبب الحريق في تشريد 60 أسرة على الأقل، بحسب الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230330/مقتل-31-شخصا-على-الأقل-إثر-حريق-في-سفينة-ركاب-جنوبي-الفلبين-1075316160.html
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مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان إثر اندلاع حريق في الفلبين

11:37 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / Peter Parksحريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023
حريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / Peter Parks
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لقي 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في حريق اندلع بالقرب من العاصمة الفلبينية، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الأحد.
وقالت الشرطة إن الحريق تسبب في تدمير 40 منزلا في بلدية تايتاي المكتظة بالسكان جنوب شرقي مانيلا، بحسب "فرانس برس".
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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30 مارس, 10:24 GMT
وأضافت أن العديد من الأسر، التي كانت تعيش في منزل واحد لا يمكن لرجال الإطفاء الوصول إليه إلا عبر زقاق ضيق، حوصرت في النيران.
ومن بين الضحايا طفلة في الثانية من عمرها وطفل في الثانية عشر من عمره.
وقال جويل كوستوديو، القائم بأعمال رئيس شرطة تايتاي: "لم يتمكنوا من الهروب. لقد حوصروا"، موضحا أنه عثر عليهم يحتضنون بعضهم بعضا.
وأضافت الشرطة أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح جراء سقوط حطام.
وتسبب الحريق في تشريد 60 أسرة على الأقل، بحسب الشرطة.
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