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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/ممثل-عن-المنظمة-نشطاء-مؤيدون-لروسيا-ينشؤون-منظمة-سرية-باسم-خيرسون-الروسية-1075698476.html
ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T04:21+0000
2023-04-09T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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غينشيسكي - سبوتنيك. وقال الناشط السري، "نحن أنشأنا منظمة (خيرسون الروسية)، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية. بفضل مساعدتنا، تم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح".وأضاف المتحدث، أن سبب إنشاء "خيرسون الروسية" هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، توقف خدمات المرافق عن العمل، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وطوابير بطول كيلومتر على طرود الطعام.وناشد الناشط السري الرجال بسن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.أطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-القوية-تهز-زابوروجيه-1075697705.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"

04:21 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
غينشيسكي - سبوتنيك. وقال الناشط السري، "نحن أنشأنا منظمة (خيرسون الروسية)، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية. بفضل مساعدتنا، تم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح".
وأضاف المتحدث، أن سبب إنشاء "خيرسون الروسية" هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، توقف خدمات المرافق عن العمل، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وطوابير بطول كيلومتر على طرود الطعام.
وناشد الناشط السري الرجال بسن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية تهز زابوروجيه
01:41 GMT
أطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.
هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
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