https://sputnikarabic.ae/20230409/ممثل-عن-المنظمة-نشطاء-مؤيدون-لروسيا-ينشؤون-منظمة-سرية-باسم-خيرسون-الروسية-1075698476.html
ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T04:21+0000
2023-04-09T04:21+0000
2023-04-09T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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غينشيسكي - سبوتنيك. وقال الناشط السري، "نحن أنشأنا منظمة (خيرسون الروسية)، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية. بفضل مساعدتنا، تم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح".وأضاف المتحدث، أن سبب إنشاء "خيرسون الروسية" هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، توقف خدمات المرافق عن العمل، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وطوابير بطول كيلومتر على طرود الطعام.وناشد الناشط السري الرجال بسن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.أطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-القوية-تهز-زابوروجيه-1075697705.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
ممثل عن المنظمة: نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
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أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
غينشيسكي - سبوتنيك. وقال الناشط السري، "نحن أنشأنا منظمة (خيرسون الروسية)، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية
. بفضل مساعدتنا، تم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح".
وأضاف المتحدث، أن سبب إنشاء "خيرسون الروسية" هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، توقف خدمات المرافق عن العمل، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وطوابير بطول كيلومتر على طرود الطعام
.
وناشد الناشط السري الرجال بسن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.
أطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.
هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.