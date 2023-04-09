https://sputnikarabic.ae/20230409/نتنياهو-يعتزم-تقديم-مساعدات-إنسانية-إلى-اللاجئين-من-أوكرانيا-1075716749.html
نتنياهو يعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين من أوكرانيا
نتنياهو يعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين من أوكرانيا
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين من أوكرانيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T14:06+0000
2023-04-09T14:06+0000
2023-04-09T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بنيامين نتنياهو
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
روسيا
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو قراره تمديد تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا، بما فيها تمديد التأشيرات والمساعدة في مجالات الطب والرعاية.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت أيضا، أن نتنياهو قرر تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا، وأهمها تمديد التأشيرات وتقديم المساعدات اللازمة في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية.ويشار إلى أن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، قد أكد أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، أن دولا غربية أفسدت محاولات مساعيه للتتفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات، مشيرا إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يزور-ضواحي-كييف-فيديو-وصور-1073606407.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, روسيا
بنيامين نتنياهو, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, روسيا
نتنياهو يعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين من أوكرانيا
14:06 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين من أوكرانيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو قراره تمديد تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا، بما فيها تمديد التأشيرات والمساعدة في مجالات الطب والرعاية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت أيضا، أن نتنياهو قرر تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا
، وأهمها تمديد التأشيرات وتقديم المساعدات اللازمة في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية.
ويشار إلى أن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، قد أكد أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، أن دولا غربية أفسدت محاولات مساعيه للتتفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".
وأضاف
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات، مشيرا إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.