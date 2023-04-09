https://sputnikarabic.ae/20230409/نصرالله-يبحث-مع-هنية-التطورات-في-الأقصى-وغزة-1075704248.html
نصرالله يبحث مع هنية التطورات في الأقصى وغزة
نصرالله يبحث مع هنية التطورات في الأقصى وغزة
أجرى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، بشأن التطورات في المنطقة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:14+0000
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وقال بيان صادر عن "حزب الله"، اليوم الأحد، إن نصر الله التقى بإسماعيل هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، بحسب موقع قناة "المنار".واستعرض الجانبان "أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".كما بحث الطرفان "التطورات السياسية في الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات".وخلال الأعوام الماضية، زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لبنان عدة مرات، حيث عادة ما يلتقي بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.وتأتي زيارة هنية هذه المرة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة على خلفية اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى ليل الثلاثاء/ الأربعاء، واعتقالها مئات الفلسطينيين الذين اعتكفوا في المسجد خلال شهر رمضان.
https://sputnikarabic.ae/20230319/نصر-الله-يلتقي-وفدا-من-حماس-بعد-استقباله-وفد-الجهاد-الإسلامي-1074922050.html
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أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن
أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن
نصرالله يبحث مع هنية التطورات في الأقصى وغزة
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أجرى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، بشأن التطورات في المنطقة.
وقال بيان صادر عن "حزب الله"، اليوم الأحد، إن نصر الله التقى بإسماعيل هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، بحسب موقع قناة
"المنار".
واستعرض الجانبان "أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما بحث الطرفان "التطورات السياسية في الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات".
وخلال الأعوام الماضية، زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لبنان عدة مرات، حيث عادة ما يلتقي بالأمين العام لحزب الله
حسن نصر الله.
وتأتي زيارة هنية هذه المرة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة على خلفية اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى ليل الثلاثاء/ الأربعاء، واعتقالها مئات الفلسطينيين الذين اعتكفوا في المسجد خلال شهر رمضان.