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https://sputnikarabic.ae/20230409/وسائل-إعلام-ألمانيا-تخطط-لشراء-معدات-إضافية-للحماية-من-الطائرات-المسيرة-1075698738.html
وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لشراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة
وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لشراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة
تعتزم القوات المسلحة الألمانية شراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن مصادر. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T05:21+0000
2023-04-09T05:21+0000
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
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ووفقا لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية، تريد القيادة العليا في سلاح الجو الألماني (البوندسفير) الاستثمار أكثر في تكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيرة.وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الدوائر الأمنية، أنه في الأشهر الأخيرة، شوهدت طائرات مسيرة مشبوهة فوق الثكنات الألمانية، بما في ذلك في الأماكن التي يقوم فيها جنود الجيش الألماني بتدريب ضباط أوكرانيين على العمل بأسلحة الناتو.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة إن الوزارة لا تعلق على "أي حوادث تتعلق بالأمن".تمت الإشارة إلى أن البوندسفير يستخدم حاليًا معدات "HP-47" للحماية من الطائرات المسيرة. وفقًا لمجلة "شبيغل" الألمانية، تم بالفعل رصد طائرات مسيرة مشبوهة الصيف الماضي، لذلك بدأ الجيش الألماني في شراء معدات جديدة للتعامل معها. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذه العملية تتكثف الآن، لأن كمية المعدات المتوفرة لا تزال قليلة للغاية.وقالت القيادة الإقليمية للبوندسفير للصحيفة: "لأسباب تتعلق بالأمن العسكري"، لم يتم الكشف عن البيانات الدقيقة حول عدد المعدات الخاصة بقمع إشارات الطائرات المسيرة ومواقعها.وفقًا للوائح الحركة الجوية الألمانية، يُحظر على الطائرات المسيرة التحليق فوق مرافق الجيش الألماني، والحد الأدنى للمسافة هو 100 متر. ينطبق هذا أيضًا على مواقع مناورات الجيش الألماني المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/نحو-ثلثي-سكان-ألمانيا-يعارضون-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1075563385.html
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رصد عسكري, أخبار ألمانيا
رصد عسكري, أخبار ألمانيا

وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لشراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة

05:21 GMT 09.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
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تعتزم القوات المسلحة الألمانية شراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن مصادر.
ووفقا لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية، تريد القيادة العليا في سلاح الجو الألماني (البوندسفير) الاستثمار أكثر في تكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيرة.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الدوائر الأمنية، أنه في الأشهر الأخيرة، شوهدت طائرات مسيرة مشبوهة فوق الثكنات الألمانية، بما في ذلك في الأماكن التي يقوم فيها جنود الجيش الألماني بتدريب ضباط أوكرانيين على العمل بأسلحة الناتو.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة إن الوزارة لا تعلق على "أي حوادث تتعلق بالأمن".
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تمت الإشارة إلى أن البوندسفير يستخدم حاليًا معدات "HP-47" للحماية من الطائرات المسيرة. وفقًا لمجلة "شبيغل" الألمانية، تم بالفعل رصد طائرات مسيرة مشبوهة الصيف الماضي، لذلك بدأ الجيش الألماني في شراء معدات جديدة للتعامل معها. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذه العملية تتكثف الآن، لأن كمية المعدات المتوفرة لا تزال قليلة للغاية.
وقالت القيادة الإقليمية للبوندسفير للصحيفة: "لأسباب تتعلق بالأمن العسكري"، لم يتم الكشف عن البيانات الدقيقة حول عدد المعدات الخاصة بقمع إشارات الطائرات المسيرة ومواقعها.
وفقًا للوائح الحركة الجوية الألمانية، يُحظر على الطائرات المسيرة التحليق فوق مرافق الجيش الألماني، والحد الأدنى للمسافة هو 100 متر. ينطبق هذا أيضًا على مواقع مناورات الجيش الألماني المختلفة.
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