https://sputnikarabic.ae/20230410/أرامكو-السعودية-تعلن-عزمها-توريد-كامل-كميات-عقود-الخام-إلى-عملائها-في-آسيا-1075751824.html
أرامكو السعودية تعلن عزمها توريد كامل كميات عقود الخام إلى عملائها في آسيا
أرامكو السعودية تعلن عزمها توريد كامل كميات عقود الخام إلى عملائها في آسيا
أعلنت عملاق الطاقة السعودي، "أرامكو"، عزمها توريد كامل كميات العقود الخام إلى عملائها في آسيا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T17:45+0000
2023-04-10T17:45+0000
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ووفقا لموقع الطاقة، طمأنت شركة أرامكو السعودية عملاءها في آسيا على إمدادات النفط بعد تخفيضات أوبك+.وحسب الموقع، قالت أرامكو إنها ستقوم بتوريد "كميات كاملة من عقود الخام التي يجري تحميلها في مايو/أيار، إلى العديد من المشترين في شمال آسيا".وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ضمن حصتها في خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته 9 دول من أوبك+، الأسبوع الماضي.القرار رفع الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا؛ بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر/تشرين الأول، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.يشار إلى أن أرامكو كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع أسعار الخام العربي الخفيف الرئيس الذي تبيعه إلى آسيا، في مايو، وكذلك رفع أسعار الدرجات النفطية الأخرى للعملاء الآسيويين.طالع أيضا: "أرامكو" توقع اتفاقا لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين
https://sputnikarabic.ae/20230326/أرامكو-السعودية-تعلن-زيادة-طاقتها-الإنتاجية-إلى-13-مليون-برميل-بحلول-2027-1075156360.html
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أرامكو السعودية تعلن عزمها توريد كامل كميات عقود الخام إلى عملائها في آسيا
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أعلنت عملاق الطاقة السعودي، "أرامكو"، عزمها توريد كامل كميات العقود الخام إلى عملائها في آسيا.
ووفقا لموقع
الطاقة، طمأنت شركة أرامكو السعودية عملاءها في آسيا على إمدادات النفط بعد تخفيضات أوبك+.
وحسب الموقع، قالت أرامكو إنها ستقوم بتوريد "كميات كاملة
من عقود الخام التي يجري تحميلها في مايو/أيار، إلى العديد من المشترين في شمال آسيا".
وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ضمن حصتها في خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته 9 دول من أوبك+، الأسبوع الماضي.
وأعلنت دول أوبك+، مع المملكة العربية السعودية، أنها ستقوم بعملية خفض طوعي للإنتاج قدره 1.6 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو، المقبل.
القرار رفع الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا؛ بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر/تشرين الأول، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.
يشار إلى أن أرامكو كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع أسعار الخام العربي الخفيف الرئيس الذي تبيعه
إلى آسيا، في مايو، وكذلك رفع أسعار الدرجات النفطية الأخرى للعملاء الآسيويين.