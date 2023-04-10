https://sputnikarabic.ae/20230410/أمطار-غزيرة-تهطل-على-الحرم-المكي-خلال-صلاة-الفجر-فيديو--1075732255.html
أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي خلال صلاة الفجر... فيديو
أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي خلال صلاة الفجر... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشهدا لهطول أمطار غزيرة على الحرم المكي خلال صلاة الفجر. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:19+0000
2023-04-10T09:19+0000
2023-04-10T09:20+0000
مجتمع
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وصور مواطنون مشاهد مختلفة لهطول الأمطار خلال فترة صلاة الفجر، حيث رصدت هطولا غزيرا للأمطار بشكل غير متوقع.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أصدرت قبل أيام، توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي خلال صلاة الفجر... فيديو
09:19 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشهدا لهطول أمطار غزيرة على الحرم المكي خلال صلاة الفجر.
وصور مواطنون مشاهد مختلفة لهطول الأمطار خلال فترة صلاة الفجر، حيث رصدت هطولا غزيرا للأمطار بشكل غير متوقع.
ويظهر في المشاهد المتداولة استمرار المواطنين بتأدية العمرة على الرغم من غزارة الأمطار.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية
، قد أصدرت قبل أيام، توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.
ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية
عبر حسابها في "تويتر"، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.