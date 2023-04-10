https://sputnikarabic.ae/20230410/أنس-جابر-تصبح-أول-عربية-تفوز-ببطولة-تشارلستون-المفتوحة-للتنس-1075730147.html

أنس جابر تصبح أول عربية تفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

أنس جابر تصبح أول عربية تفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

تمكنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، من إحراز أول ألقابها هذا العام والرابع في مسيرتها، بفوزها ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت على السويسرية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T08:31+0000

2023-04-10T08:31+0000

2023-04-10T08:31+0000

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وقالت بوابة "الوسط" إن جابر توجت باللقب بعد فوزها بمجموعتين دون رد، حيث حققت في المجموعة الأولى نتيجة 7–6 (8–6) بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل، ثم واصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها.وبهذا الفوز، أصحبت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.يذكر أن التونسية، أنس جابر، كانت قد فقدت وصافة التصنيف العالمي للتنس، حيث تراجعت إلى المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي.وقالت قناة "نسمة" التونسية إن جابر تراجعت إلى المركز الثالث بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي أقيمت على ملاعب ملبورن.يشار إلى أن أنس جابر كانت قد دخلت بطولة أستراليا وهي مصنفة ثانية عالميا إلا أن تصنيفها تأثر بخروجها من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا باللقب.

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