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أنس جابر تصبح أول عربية تفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس
أنس جابر تصبح أول عربية تفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس
تمكنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، من إحراز أول ألقابها هذا العام والرابع في مسيرتها، بفوزها ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت على السويسرية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:31+0000
2023-04-10T08:31+0000
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وقالت بوابة "الوسط" إن جابر توجت باللقب بعد فوزها بمجموعتين دون رد، حيث حققت في المجموعة الأولى نتيجة 7–6 (8–6) بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل، ثم واصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها.وبهذا الفوز، أصحبت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.يذكر أن التونسية، أنس جابر، كانت قد فقدت وصافة التصنيف العالمي للتنس، حيث تراجعت إلى المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي.وقالت قناة "نسمة" التونسية إن جابر تراجعت إلى المركز الثالث بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي أقيمت على ملاعب ملبورن.يشار إلى أن أنس جابر كانت قد دخلت بطولة أستراليا وهي مصنفة ثانية عالميا إلا أن تصنيفها تأثر بخروجها من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا باللقب.
https://sputnikarabic.ae/20230123/سبق-أن-فكرت-في-الانتحار-لاعبة-التنس-السابقة-دوكيتش-ترد-على-إهانات-بشأن-وزنها-1072620607.html
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رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

أنس جابر تصبح أول عربية تفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

08:31 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISبطلة التنس التونسية، أنس جابر
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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تمكنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، من إحراز أول ألقابها هذا العام والرابع في مسيرتها، بفوزها ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، بعدما تفوقت على السويسرية بيليندا بينسيتش.
وقالت بوابة "الوسط" إن جابر توجت باللقب بعد فوزها بمجموعتين دون رد، حيث حققت في المجموعة الأولى نتيجة 7–6 (8–6) بفضل تفوقها في شوط كسر التعادل، ثم واصلت التفوق في المجموعة الثانية (6–4)، لتحسم المباراة لصالحها.
وبهذا الفوز، أصحبت أنس جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون، كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998.
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يذكر أن التونسية، أنس جابر، كانت قد فقدت وصافة التصنيف العالمي للتنس، حيث تراجعت إلى المركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن جابر تراجعت إلى المركز الثالث بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي أقيمت على ملاعب ملبورن.
يشار إلى أن أنس جابر كانت قد دخلت بطولة أستراليا وهي مصنفة ثانية عالميا إلا أن تصنيفها تأثر بخروجها من الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا باللقب.
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