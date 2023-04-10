عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/أوكرانيا-تقوم-بأول-إجراء-عسكري-بعد-تسريب-الوثائق-السرية-الأمريكية-1075727408.html
أوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية
أوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا اتخذت إجراءات وقائية وتدابير أخرى بعد تسريب وثائق سرية تصف حالة وتمركز القوات الأوكرانية وخططها... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T05:15+0000
2023-04-10T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن أوكرانيا غيرت بعض الخطط العسكرية بسبب تسريب وثائق سرية تصف حالة القوات الأوكرانية.ولم تحدد القناة طبيعة التغيرات العسكرية وحجمها ومدى تأثيرها على مستقبل الهجوم الأوكراني.وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى شبكة الإنترنت. وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسربات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-تكشف-عن-تسريب-وثائق-سرية-أمنية-أمريكية-جديدة-تتعلق-بأوكرانيا-والشرق-الأوسط-والصين-1075673303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أوكرانيا تقوم بأول إجراء عسكري بعد تسريب الوثائق السرية الأمريكية

05:15 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 10.04.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا اتخذت إجراءات وقائية وتدابير أخرى بعد تسريب وثائق سرية تصف حالة وتمركز القوات الأوكرانية وخططها الهجومية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن أوكرانيا غيرت بعض الخطط العسكرية بسبب تسريب وثائق سرية تصف حالة القوات الأوكرانية.
ولم تحدد القناة طبيعة التغيرات العسكرية وحجمها ومدى تأثيرها على مستقبل الهجوم الأوكراني.
وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى شبكة الإنترنت. وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسربات على الإنترنت قد تصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
صحيفة تكشف عن تسريب وثائق سرية أمنية أمريكية جديدة تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين
8 أبريل, 10:32 GMT
وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала