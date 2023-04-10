https://sputnikarabic.ae/20230410/إعلام-السلطات-الإسبانية-تلقي-القبض-على-عصابة-تخصصت-في-تزوير-رخص-القيادة-المغربية-1075747441.html
إعلام: السلطات الإسبانية تلقي القبض على عصابة تخصصت في تزوير رخص القيادة المغربية
إعلام: السلطات الإسبانية تلقي القبض على عصابة تخصصت في تزوير رخص القيادة المغربية
قالت تقارير إعلامية إن السلطات الإسبانية ألقت القبض على عصابة تخصصت في تزوير رخص القيادة المغربية، لاستبدالها بأخرى إسبانية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T15:15+0000
2023-04-10T15:15+0000
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ووفقا لموقع هسبريس المغربي، فإن تحقيقا موسعا شارك فيه كل من الحرس المدني الإسباني، والإدارة العامة للمرور هناك، نتج عنه "تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية".وأكدت التحقيقات أن أكثر من 50 شخصا شاركوا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية"؛ بينما لم تستبعد الشرطة التي أكدت استمرار البحث، مزيدا من الاعتقالات.يشار إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت من قبل، حيث أوقف الحرس المدني الإسباني، العام الماضي، 8 أشخاص اشتبه في تورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.وأعلن وقتها أن هذه العصابة أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرض رخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.طالع أيضا: إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية
https://sputnikarabic.ae/20210403/إسبانيا-تفكك-عصابة-من-100-عضو-لتهريب-المخدرات-من-المغرب-1048560971.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: السلطات الإسبانية تلقي القبض على عصابة تخصصت في تزوير رخص القيادة المغربية
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قالت تقارير إعلامية إن السلطات الإسبانية ألقت القبض على عصابة تخصصت في تزوير رخص القيادة المغربية، لاستبدالها بأخرى إسبانية.
ووفقا لموقع
هسبريس المغربي، فإن تحقيقا موسعا شارك فيه كل من الحرس المدني الإسباني، والإدارة العامة للمرور هناك، نتج عنه "تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية".
وأكدت التحقيقات
أن أكثر من 50 شخصا شاركوا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية"؛ بينما لم تستبعد الشرطة التي أكدت استمرار البحث، مزيدا من الاعتقالات.
وقالت الشرطة الإسبانية إن "عناصر الشبكة الإجرامية استغلت اتفاقية مبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 2004، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والتي تتيح لحاملي رخص القيادة الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة المغربية طلب استبدالها بأخرى إسبانية دون الحاجة إلى الولوج إلى مدرسة لتعلم السياقة مرة أخرى".
يشار إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت من قبل، حيث أوقف الحرس المدني الإسباني، العام الماضي، 8 أشخاص اشتبه في تورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق
لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن وقتها أن هذه العصابة أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرض رخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.