https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تؤكد-دعمها-لوقف-إطلاق-النار-في-اليمن--1075730746.html
إيران تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن
إيران تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وترى أن الحل السياسي وليس العسكري، هو الأنسب... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:08+0000
2023-04-10T09:08+0000
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العالم العربي
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "شهدنا تطورات وتحركات جديدة في الملف اليمني، وطهران لديها موقف شفاف بشأن الأزمة اليمنية... ندعم بشكل جاد ومؤثر وقف إطلاق النار في اليمن".وتابع كنعاني: "لطالما أكدنا أن الشعب اليمني هو من يتخذ القرارات بشأن حكومة بلاده المستقبلية... ونأمل في أن يؤدي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".واستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أمس الأحد، وفد الوساطة العمانية والوفد السعودي، في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء.من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي "الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن"، حسب قناة "المسيرة".وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن زيارة وفدي سلطنة عمان والسعودية إلى العاصمة صنعاء، تأتي في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها السلطنة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230409/أنصار-الله-تستقبل-في-صنعاء-وفدين-من-السعودية-وسلطنة-عمان--1075723911.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
إيران تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن
09:08 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وترى أن الحل السياسي وليس العسكري، هو الأنسب لتسوية الأزمة اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "شهدنا تطورات وتحركات جديدة في الملف اليمني، وطهران لديها موقف شفاف بشأن الأزمة اليمنية... ندعم بشكل جاد ومؤثر وقف إطلاق النار في اليمن".
وأضاف: "لطالما قلنا إن السبل العسكرية لم تكن مناسبة لحل الأزمة اليمنية، والحل السياسي هو الحل الأنسب".
وتابع كنعاني: "لطالما أكدنا أن الشعب اليمني هو من يتخذ القرارات بشأن حكومة بلاده المستقبلية... ونأمل في أن يؤدي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
واستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أمس الأحد
، وفد الوساطة العمانية والوفد السعودي، في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء.
وثمّن المشاط "جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها في تحقيق السلام المشرف"، مؤكدًا موقفه الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.
من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي "الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن"، حسب قناة
"المسيرة".
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن زيارة وفدي سلطنة عمان والسعودية
إلى العاصمة صنعاء، تأتي في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها السلطنة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام.
وتأتي زيارة الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء، بعد إعلان "أنصار الله" على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات، بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدةً أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.