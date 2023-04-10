https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تؤكد-دعمها-لوقف-إطلاق-النار-في-اليمن--1075730746.html

إيران تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن

إيران تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وترى أن الحل السياسي وليس العسكري، هو الأنسب... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T09:08+0000

2023-04-10T09:08+0000

2023-04-10T09:10+0000

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "شهدنا تطورات وتحركات جديدة في الملف اليمني، وطهران لديها موقف شفاف بشأن الأزمة اليمنية... ندعم بشكل جاد ومؤثر وقف إطلاق النار في اليمن".وتابع كنعاني: "لطالما أكدنا أن الشعب اليمني هو من يتخذ القرارات بشأن حكومة بلاده المستقبلية... ونأمل في أن يؤدي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".واستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، أمس الأحد، وفد الوساطة العمانية والوفد السعودي، في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء.من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي "الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن"، حسب قناة "المسيرة".وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن زيارة وفدي سلطنة عمان والسعودية إلى العاصمة صنعاء، تأتي في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها السلطنة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20230409/أنصار-الله-تستقبل-في-صنعاء-وفدين-من-السعودية-وسلطنة-عمان--1075723911.html

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