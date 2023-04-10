https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تعلن-اكتمال-الخطوات-الأولية-مع-السعودية-لتعيين-السفراء-1075741109.html
إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء
إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، عن "اكتمال الخطوات الأولى بين طهران والرياض من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأن العملية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T12:40+0000
2023-04-10T12:40+0000
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وتابع في مؤتمر صحغي أسبوعي، مشيرا إلى أن وفدا إيرانيا سيغادر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا".كما لفت كنعاني إلى أن وفدا فنيا من السعودية وصل إلى طهران، يوم السبت الماضي، والذي يقوم حاليا بمراجعة الشروط، وتمهيد الطريق لإعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصلية لها في مدينة مشهد.وأضاف مؤكدا أن "الاتفاقيات الأخيرة بين إيران والسعودية سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز التعاون من أجل تحسين السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفي المنطقة".في وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230408/وفد-سعودي-يصل-إلى-طهران-لبحث-آليات-إعادة-افتتاح-ممثليات-المملكة-لدى-إيران-1075685280.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/خصوم-الأمس-أصدقاء-اليوم-نبذة-عن-التحالفات-الجديدة-في-المنطقة-1075656683.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، عن "اكتمال الخطوات الأولى بين طهران والرياض من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأن العملية مستمرة".
وتابع في مؤتمر صحغي أسبوعي، مشيرا إلى أن وفدا إيرانيا سيغادر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيسنا".
كما لفت كنعاني إلى أن وفدا فنيا من السعودية وصل إلى طهران، يوم السبت الماضي، والذي يقوم حاليا بمراجعة الشروط، وتمهيد الطريق لإعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصلية لها في مدينة مشهد.
وأضاف مؤكدا أن "الاتفاقيات الأخيرة بين إيران والسعودية سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز التعاون من أجل تحسين السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفي المنطقة".
في وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك
، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص
.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.