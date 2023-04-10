https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تعلن-اكتمال-الخطوات-الأولية-مع-السعودية-لتعيين-السفراء-1075741109.html

إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء

إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، عن "اكتمال الخطوات الأولى بين طهران والرياض من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأن العملية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T12:40+0000

2023-04-10T12:40+0000

2023-04-10T12:40+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg

وتابع في مؤتمر صحغي أسبوعي، مشيرا إلى أن وفدا إيرانيا سيغادر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا".كما لفت كنعاني إلى أن وفدا فنيا من السعودية وصل إلى طهران، يوم السبت الماضي، والذي يقوم حاليا بمراجعة الشروط، وتمهيد الطريق لإعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصلية لها في مدينة مشهد.وأضاف مؤكدا أن "الاتفاقيات الأخيرة بين إيران والسعودية سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز التعاون من أجل تحسين السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفي المنطقة".في وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230408/وفد-سعودي-يصل-إلى-طهران-لبحث-آليات-إعادة-افتتاح-ممثليات-المملكة-لدى-إيران-1075685280.html

https://sputnikarabic.ae/20230407/خصوم-الأمس-أصدقاء-اليوم-نبذة-عن-التحالفات-الجديدة-في-المنطقة-1075656683.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي