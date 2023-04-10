https://sputnikarabic.ae/20230410/احتجاجات-في-إيرلندا-واعتداءات-على-الشرطة-بالمولوتوف-اعتراضا-على-زيارة-بايدن-1075749377.html
احتجاجات في إيرلندا واعتداءات على الشرطة بالمولوتوف اعتراضا على زيارة بايدن
احتجاجات في إيرلندا واعتداءات على الشرطة بالمولوتوف اعتراضا على زيارة بايدن
قالت تقارير إعلامية إن متظاهرين ألقوا قنابل المولوتوف على سيارات الشرطة في مقاطعة لندنديري، في إيرلندا الشمالية اعتراضًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T16:28+0000
2023-04-10T16:28+0000
2023-04-10T16:28+0000
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وحسب بيان للشرطة الإيرلندية، فإن المتظاهرين اعتدوا على الشرطة بقنابل المولوتوف خلال موكب عيد الفصح.وقال بيان دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية: "تعرض ضباطنا للهجوم في كريجان بقنابل حارقة وأشياء أخرى ألقيت على سيارتهم أثناء حضورهم عرض عيد الفصح غير المبلغ عنه".وحسب "ذاديلي بست"، فإن أعضاء الجماعة القومية "الجمهوريون المنشقون" هم من ألقوا القنابل الحارقة على سيارة للشرطة بينما كان القوميون ينظمون مسيرة مناهضة لاتفاقية الجمعة العظيمة، في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام.يشار إلى أن الشرطة كانت قد أحبطت بالفعل هجومًا إرهابيًا مزعومًا شنته جماعة الجيش الجمهوري الإيرلندية المنشقة الجديدة، يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-وتراس-يتفقان-على-حماية-السلام-في-أيرلندا-الشمالية-1067390469.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
احتجاجات في إيرلندا واعتداءات على الشرطة بالمولوتوف اعتراضا على زيارة بايدن
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قالت تقارير إعلامية إن متظاهرين ألقوا قنابل المولوتوف على سيارات الشرطة في مقاطعة لندنديري، في إيرلندا الشمالية اعتراضًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة.
وحسب بيان للشرطة الإيرلندية، فإن المتظاهرين اعتدوا
على الشرطة بقنابل المولوتوف خلال موكب عيد الفصح.
وقال بيان دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية: "تعرض ضباطنا للهجوم في كريجان بقنابل حارقة وأشياء أخرى ألقيت على سيارتهم أثناء حضورهم عرض عيد الفصح غير المبلغ عنه".
وحسب
"ذاديلي بست"، فإن أعضاء الجماعة القومية "الجمهوريون المنشقون" هم من ألقوا القنابل الحارقة على سيارة للشرطة بينما كان القوميون ينظمون مسيرة مناهضة لاتفاقية الجمعة العظيمة، في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام.
وفيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الوقت الحالي، فقد دعت الشرطة في بيانها إلى توخي الهدوء، لكنها توقعت بالفعل أسبوعًا عنيفًا بسبب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي من المتوقع أن يؤدي وصوله إلى إيرلندا غدًا للاحتفال باتفاقية الجمعة العظيمة إلى إثارة احتجاجات من المعارضين للاتفاقية.
يشار إلى أن الشرطة كانت قد أحبطت بالفعل هجومًا إرهابيًا مزعومًا شنته جماعة الجيش الجمهوري الإيرلندية المنشقة الجديدة، يوم الأحد.