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الخارجية الفلسطينية تحذر من "عدوان عسكري إسرائيلي" وشيك على قطاع غزة
الخارجية الفلسطينية تحذر من "عدوان عسكري إسرائيلي" وشيك على قطاع غزة
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من "نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T18:06+0000
2023-04-10T18:06+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن العدوان العسكري على قطاع غزة هو المنقذ السياسي له، على اعتبار أن المعارضة ستقف معه في تلك المواجهة العسكرية، ما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده".ونبهت الوزارة المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وطالبت بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك. وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل هذه المرة انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال، وإعطاءها الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية تحذر من "عدوان عسكري إسرائيلي" وشيك على قطاع غزة

18:06 GMT 10.04.2023
© paltoday.psاستهداف إسرائيلي للمزارعين والصيادين الفلسطينيين بغزة
استهداف إسرائيلي للمزارعين والصيادين الفلسطينيين بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© paltoday.ps
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من "نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري إسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن العدوان العسكري على قطاع غزة هو المنقذ السياسي له، على اعتبار أن المعارضة ستقف معه في تلك المواجهة العسكرية، ما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده".
ونبهت الوزارة المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم به نتنياهو بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وطالبت بمواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم من أن ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك.
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وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل هذه المرة انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال، وإعطاءها الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار".
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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