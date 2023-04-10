https://sputnikarabic.ae/20230410/الداخلية-الألمانية-تهدد-بمنع-الرياضيين-الروس-من-المشاركة-في-أي-فعاليات-داخل-بلادها-1075744942.html
الداخلية الألمانية تهدد بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في أي فعاليات داخل بلادها
الداخلية الألمانية تهدد بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في أي فعاليات داخل بلادها
هددت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، اليوم الاثنين، بمنع دخول الرياضيين الروس إلى بلادها للمشاركة في أي فعاليات رياضية، حال سماح اللجنة الأولمبية الدولية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:02+0000
2023-04-10T14:02+0000
2023-04-10T14:02+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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الروس
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت فيسر، في حديث لموقع "فاز" الألماني: "الدول التي تستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى ليست عاجزة، ويمكن التحكم في مشاركة الروس فعليًا من خلال إصدار التأشيرات. إن كنا سننظم منافسات دولية في ألمانيا فيمكننا التصرف على هذا النحو، وسنتخذ موقفا واضحا".وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد أوصى، في 28 آذار/مارس الماضي، عقب نتائج اليوم الأول من الاجتماعات في لوزان، بأن تسمح الاتحادات الدولية للرياضيين الروس الذين لم يدعموا العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة في المنافسات الدولية كمحايدين.ووفقا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، فإنه في المسائل المتعلقة بقبول الرياضيين الروس، يجب مراعاة البيانات العامة للرياضيين، بما في ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، والمشاركة في التجمعات، وإظهار الرموز الداعمة للعملية العسكرية الروسية الخاصة.ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، أن توصيات المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بشأن شروط قبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية تعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20230131/اللجنة-الأولمبية-الدولية-حظر-مشاركة-الروس-تحت-علم-بلادهم-غير-قابل-للتفاوض-1072931515.html
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العالم, أخبار ألمانيا, منع, الروس
العالم, أخبار ألمانيا, منع, الروس
الداخلية الألمانية تهدد بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في أي فعاليات داخل بلادها
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هددت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، اليوم الاثنين، بمنع دخول الرياضيين الروس إلى بلادها للمشاركة في أي فعاليات رياضية، حال سماح اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركتهم في دورات الألعاب التي تشرف عليها.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت فيسر، في حديث لموقع "فاز" الألماني: "الدول التي تستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى ليست عاجزة، ويمكن التحكم في مشاركة الروس فعليًا من خلال إصدار التأشيرات. إن كنا سننظم منافسات دولية في ألمانيا فيمكننا التصرف على هذا النحو، وسنتخذ موقفا واضحا".
ودعت فيسر اللجنة الأولمبية الدولية إلى حظر مشاركة الرياضيين الروس في دورات الألعاب الأولمبية".
وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد أوصى، في 28 آذار/مارس الماضي، عقب نتائج اليوم الأول من الاجتماعات في لوزان، بأن تسمح الاتحادات الدولية للرياضيين الروس الذين لم يدعموا العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة في المنافسات الدولية كمحايدين.
ونقل بيان اللجنة اللجنة الأولمبية الدولية عن رئيسها، توماس باخ، قوله: "خلال المشاورات، أعربت الأغلبية الساحقة عن النية الواضحة لفتح الطريق أمام مشاركة الرياضيين؛ وتوصي اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ مثل هذا القرار شريطة إمكانية سحبه من قبل اتحادات دولية معينة؛ رياضيو روسيا وبيلاروس يمكنهم التنافس فقط كرياضيين محايدين".
ووفقا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، فإنه في المسائل المتعلقة بقبول الرياضيين الروس، يجب مراعاة البيانات العامة للرياضيين، بما في ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، والمشاركة في التجمعات، وإظهار الرموز الداعمة للعملية العسكرية الروسية الخاصة.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، أن توصيات المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بشأن شروط قبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية تعد انتهاكا لحقوق الإنسان.