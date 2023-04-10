https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-تحرير-106-عسكريين-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1075745066.html
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وذلك نتيجة مفاوضات جرت بين الجانبين. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:03+0000
2023-04-10T14:03+0000
2023-04-10T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 10 نيسان/ أبريل، أسفرت المفاوضات عن تحرير 106 عسكريين روس، أسروا في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع الجنود الروس المحررين من الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-ينشئ-محرقة-جثث-لجنوده-للتهرب-من-دفع-التعويضات-للأسر-1074837639.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
14:03 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وذلك نتيجة مفاوضات جرت بين الجانبين.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 10 نيسان/ أبريل، أسفرت المفاوضات عن تحرير 106 عسكريين روس، أسروا في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع الجنود الروس المحررين من الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.