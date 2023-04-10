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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-تحرير-106-عسكريين-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1075745066.html
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وذلك نتيجة مفاوضات جرت بين الجانبين. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:03+0000
2023-04-10T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 10 نيسان/ أبريل، أسفرت المفاوضات عن تحرير 106 عسكريين روس، أسروا في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع الجنود الروس المحررين من الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-ينشئ-محرقة-جثث-لجنوده-للتهرب-من-دفع-التعويضات-للأسر-1074837639.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا

14:03 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 10.04.2023)
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وذلك نتيجة مفاوضات جرت بين الجانبين.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 10 نيسان/ أبريل، أسفرت المفاوضات عن تحرير 106 عسكريين روس، أسروا في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
17 مارس, 06:40 GMT
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع الجنود الروس المحررين من الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
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