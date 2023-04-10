https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-إجراء-تحقيق-موضوعي-وحيادي-ومهني-في-تفجيرات-نورد-ستريم-أمر-مهم-للغاية-1075745613.html

الصين: إجراء تحقيق موضوعي وحيادي ومهني في تفجيرات "نورد ستريم" أمر مهم للغاية

الصين: إجراء تحقيق موضوعي وحيادي ومهني في تفجيرات "نورد ستريم" أمر مهم للغاية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنه من المهم إجراء تحقيق موضوعي وحيادي ومهني، في انفجارات خط أنابيب الغاز، "نورد ستريم". 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T14:17+0000

2023-04-10T14:17+0000

2023-04-10T14:17+0000

الصين

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066631474_0:47:1719:1014_1920x0_80_0_0_57bc145141ef23d0be2a0ad28e2df81f.jpg

وصرح المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن الصين تدعم إجراء تحقيق دولي مبكر في الانفجارات، وتأمل في أن تستجيب الدول المعنية بشكل إيجابي لشكوك المجتمع الدولي ومخاوفه، وكشف الحقيقة في وقت مبكر، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.أدلى وانغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري، ردا على تقارير تفيد بأن المدعي العام السويدي، المسؤول عن التحقيق الجاري، قال إن النتائج الحالية تظهر أن انفجارات "نورد ستريم" على الأرجح، تتعلق بجهة فاعلة حكومية، مباشر أو غير مباشر.وقال وانغ: "لقد لاحظنا التقارير ذات الصلة، وهذا يظهر مرة أخرى أن انفجارات خط أنابيب "نورد ستريم" لم يكن حادثا بسيطا، وأن ما وراء الانفجارات يمكن أن يكون معقدا للغاية"، مضيفا أنه من المهم إجراء تحقيق محايد ومهني بشأن أسباب حدوث الانفجارات.وتابع، مشيرا إلى أنه "مضى أكثر من 6 أشهر على تفجيرات "نورد ستريم"، والكشف عن الحقيقة في وقت مبكر وإصدار نتائج التحقيق، سيؤثران على أمن البنية التحتية العالمية العابرة للحدود، وسيادة القانون والعدالة الدولية".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 22 فبراير/ شباط الماضي، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230313/خبير-سويدي-النظرية-التي-تنشرها-بعض-الصحف-الغربية-عن-تفجير-نورد-ستريم-مزيفة-وغبية-1074651298.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار