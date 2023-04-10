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الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان
الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان
أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة لها أجرت مناورات حية تحاكي تنفيذ ضربات قرب تايوان، كاشفة عن مشاركة لحاملة الطائرات التابعة لها في... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:56+0000
2023-04-10T08:58+0000
العالم
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وذكرت قناة صينية مشاركة أسراب من المقاتلات العسكرية من طراز "إتش 6"، استخدمت ذخائر حية ونفذت هجمات ضد أهداف مهمة قرب جزيرة تايوان. وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي "ضرب طوق" حول تايوان، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني، مضيفة أن عشرات الطائرات قامت بفرض "حصار جوي" على الجزيرة.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230409/تايوان-ترصد-اقتراب-58-طائرة-صينية-من-الجزيرة-1075699695.html
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العالم

الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان

08:56 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 10.04.2023)
© AFP 2023 / -الجيش الصيني - مقاتلات "جي - 20" التابعة للقوات الجوية الصينية
الجيش الصيني - مقاتلات جي - 20 التابعة للقوات الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / -
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أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة لها أجرت مناورات حية تحاكي تنفيذ ضربات قرب تايوان، كاشفة عن مشاركة لحاملة الطائرات التابعة لها في العمليات التدريبية الأخيرة.
وذكرت قناة صينية مشاركة أسراب من المقاتلات العسكرية من طراز "إتش 6"، استخدمت ذخائر حية ونفذت هجمات ضد أهداف مهمة قرب جزيرة تايوان.
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة
أمس, 06:34 GMT
وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي "ضرب طوق" حول تايوان، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني، مضيفة أن عشرات الطائرات قامت بفرض "حصار جوي" على الجزيرة.
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
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