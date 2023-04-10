https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-تجري-مناورة-عسكرية-حية-تضرب-أهدافا-قرب-تايوان-1075730650.html
الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان
الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان
أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة لها أجرت مناورات حية تحاكي تنفيذ ضربات قرب تايوان، كاشفة عن مشاركة لحاملة الطائرات التابعة لها في... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:56+0000
2023-04-10T08:56+0000
2023-04-10T08:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071302068_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71b770bea63739e9162342bc3cfe021d.jpg
وذكرت قناة صينية مشاركة أسراب من المقاتلات العسكرية من طراز "إتش 6"، استخدمت ذخائر حية ونفذت هجمات ضد أهداف مهمة قرب جزيرة تايوان. وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي "ضرب طوق" حول تايوان، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني، مضيفة أن عشرات الطائرات قامت بفرض "حصار جوي" على الجزيرة.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230409/تايوان-ترصد-اقتراب-58-طائرة-صينية-من-الجزيرة-1075699695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071302068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1cc3725e67e30b43350de9c9b6689ad8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان
08:56 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة لها أجرت مناورات حية تحاكي تنفيذ ضربات قرب تايوان، كاشفة عن مشاركة لحاملة الطائرات التابعة لها في العمليات التدريبية الأخيرة.
وذكرت قناة صينية مشاركة أسراب من المقاتلات العسكرية من طراز "إتش 6"، استخدمت ذخائر حية ونفذت هجمات ضد أهداف مهمة قرب جزيرة تايوان.
وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي "ضرب طوق" حول تايوان، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني، مضيفة أن عشرات الطائرات قامت بفرض "حصار جوي" على الجزيرة.
وتصاعدت
التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.