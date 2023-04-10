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العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الهيئة، أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية: التاسع، والثاني والعشرين، والثامن والثمانين، والثاني والخمسين؛ شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين".وأضافت الهيئة في بيانها، أن "اللواء التاسع في الحشد بدأ بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات"، مشيرةً إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية لشهر رمضان ولمنع أي تسلل للإرهابيين".وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أواخر الشهر الماضي، القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين، كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فإن "مفارز الوكالة وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع": "الإرهابيون كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين، وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20230409/الرئيس-العراقي-بغداد-تتعاون-مع-المجتمع-الدولي-لإنهاء-معاناة-النازحين-1075708521.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, رمضان
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, رمضان

العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين

10:00 GMT 10.04.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الهيئة، أن "قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية: التاسع، والثاني والعشرين، والثامن والثمانين، والثاني والخمسين؛ شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين".
وأضافت الهيئة في بيانها، أن "اللواء التاسع في الحشد بدأ بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات"، مشيرةً إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية لشهر رمضان ولمنع أي تسلل للإرهابيين".
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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أواخر الشهر الماضي، القبض على خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد وصلاح الدين، كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.
وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فإن "مفارز الوكالة وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".
وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع": "الإرهابيون كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين، وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".
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