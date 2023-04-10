https://sputnikarabic.ae/20230410/القبض-على-المتهم-بمحاولة-اغتيال-إمام-مسجد-في-الولايات-المتحدة-والشرطة-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-1075746940.html

القبض على المتهم بمحاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة والشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة

القبض على المتهم بمحاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة والشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، والمتهم بطعن إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T14:50+0000

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وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، أنه تم القبض على المتهم، سريف زوربا، بزعم طعن الإمام، سيد النقيب، في مسجد "عمر بن الخطاب" في مدينة باترسون في ولاية نيو جيرسي.وجاء في البيان، أن زوربا متهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني.وقال مكتب المدعي العام إن سريف زوربا سيمثل أمام محكمة الإجراءات القضائية المركزية، اليوم الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال مساعد المدعي العام، بولنت كان، من مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إنهم ما زالوا يحققون في دافع المتهم وراء ارتكابه الحادث، وأنه ليس من الواضح ما إذا كان زوربا عيّن محاميا للدفاع عنه.وبحسب البيان، فإن المتهم، سريف زوربا، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 26 عاما، كحد أقصى، لجرائمه المزعومة.

https://sputnikarabic.ae/20230410/محاولة-اغتيال-إمام-مسجد-عمر-بن-الخطاب-في-أمريكا-فيديو-1075742370.html

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