عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/القبض-على-المتهم-بمحاولة-اغتيال-إمام-مسجد-في-الولايات-المتحدة-والشرطة-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-1075746940.html
القبض على المتهم بمحاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة والشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة
القبض على المتهم بمحاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة والشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، والمتهم بطعن إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:50+0000
2023-04-10T14:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، أنه تم القبض على المتهم، سريف زوربا، بزعم طعن الإمام، سيد النقيب، في مسجد "عمر بن الخطاب" في مدينة باترسون في ولاية نيو جيرسي.وجاء في البيان، أن زوربا متهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني.وقال مكتب المدعي العام إن سريف زوربا سيمثل أمام محكمة الإجراءات القضائية المركزية، اليوم الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال مساعد المدعي العام، بولنت كان، من مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إنهم ما زالوا يحققون في دافع المتهم وراء ارتكابه الحادث، وأنه ليس من الواضح ما إذا كان زوربا عيّن محاميا للدفاع عنه.وبحسب البيان، فإن المتهم، سريف زوربا، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 26 عاما، كحد أقصى، لجرائمه المزعومة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/محاولة-اغتيال-إمام-مسجد-عمر-بن-الخطاب-في-أمريكا-فيديو-1075742370.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القبض على المتهم بمحاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة والشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة

14:50 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
الشرطة الأمريكية
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، والمتهم بطعن إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأحد.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، أنه تم القبض على المتهم، سريف زوربا، بزعم طعن الإمام، سيد النقيب، في مسجد "عمر بن الخطاب" في مدينة باترسون في ولاية نيو جيرسي.
وجاء في البيان، أن زوربا متهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني.
وقال مكتب المدعي العام إن سريف زوربا سيمثل أمام محكمة الإجراءات القضائية المركزية، اليوم الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
سكين مطبخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
محاولة اغتيال إمام مسجد "عمر بن الخطاب" في أمريكا... فيديو
13:04 GMT
وقال مساعد المدعي العام، بولنت كان، من مكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إنهم ما زالوا يحققون في دافع المتهم وراء ارتكابه الحادث، وأنه ليس من الواضح ما إذا كان زوربا عيّن محاميا للدفاع عنه.
وبحسب البيان، فإن المتهم، سريف زوربا، يواجه عقوبة بالسجن لمدة 26 عاما، كحد أقصى، لجرائمه المزعومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала