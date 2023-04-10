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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-20-مرة-خلال-24-ساعة-1075726211.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 20... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T00:00+0000
2023-04-10T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 20 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ميليمتر".وأضاف، "على محور غورلفكا، 12 قذيفة من مدفعية عيار 155 ميليمتر. وعلى محور ياسينوفاتايا قذيفتان عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 111 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في غورلوفكا، (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك (ومناطق،كييفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي)، يلينوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقتي كويبيشيفسكي، بتروفسكي بدونيتسك و غورلوفكا.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 17 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

00:00 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 111 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 20 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ميليمتر".
وأضاف، "على محور غورلفكا، 12 قذيفة من مدفعية عيار 155 ميليمتر. وعلى محور ياسينوفاتايا قذيفتان عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 111 مقذوفا بعيارات مختلفة".
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أمس, 22:20 GMT
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في غورلوفكا، (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك (ومناطق،كييفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي)، يلينوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقتي كويبيشيفسكي، بتروفسكي بدونيتسك و غورلوفكا.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 17 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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