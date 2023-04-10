https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-20-مرة-خلال-24-ساعة-1075726211.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 20... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T00:00+0000

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2023-04-10T00:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

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قصف مدفعي

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 20 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ميليمتر".وأضاف، "على محور غورلفكا، 12 قذيفة من مدفعية عيار 155 ميليمتر. وعلى محور ياسينوفاتايا قذيفتان عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 111 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في غورلوفكا، (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك (ومناطق،كييفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي)، يلينوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقتي كويبيشيفسكي، بتروفسكي بدونيتسك و غورلوفكا.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 17 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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