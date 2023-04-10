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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1075733015.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:53+0000
2023-04-10T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن قوات المدفعية الروسية، دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية مع ذخيرتها في منطقة بيلوزيركا بالقرب من خيرسون ليلا".أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230410/فرقاطة-روسية-تجري-مناورات-تحاكي-هجوما-على-غواصة-معادية-في-بحر-اليابان-1075729285.html
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية بالقرب من خيرسون

09:53 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمرت المدفعية الروسية، اليوم الاثنين، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" بالقرب من مقاطعة خيرسون.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن قوات المدفعية الروسية، دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية مع ذخيرتها في منطقة بيلوزيركا بالقرب من خيرسون ليلا".

وأفاد المصدر: "تم القضاء على ثلاثة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب خمسة".

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ووفقا للمصدر أيضا، في اليوم السابق، بالقرب من بريوزيرنوي، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا 2أس1" مع الذخيرة.

أصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري هناك بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وفي الوقت نفسه، لا تعترف كييف بشرعية الاستفتاء وتواصل قصف أجزاء من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.
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