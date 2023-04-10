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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تقصف-قيادة-لواءين-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1075740621.html
القوات الروسية تقصف قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني
القوات الروسية تقصف قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قصف مواقع قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T12:27+0000
2023-04-10T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "تم قصف مراكز قيادة لوائي الدفاع الإقليمي 125 و126 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبيريسلاف في مقاطعة خيرسون".وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1075737778.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تقصف قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني

12:27 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قصف مواقع قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "تم قصف مراكز قيادة لوائي الدفاع الإقليمي 125 و126 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبيريسلاف في مقاطعة خيرسون".

وخلص البيان إلى أنه خلال يوم واحد، تمكنت القوات الروسية من إسكات نيران 102 من وحدات المدفعية الأوكرانية وإلحاق خسائر في الأرواح والمعدات في 134 منطقة.

العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
11:24 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
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