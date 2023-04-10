https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-لا-يمكن-أن-تكون-باريس-وسيطا-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1075744267.html

الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا

الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "فرنسا لا يمكنها الآن أن تدّعي بأنها وسيط في تسوية الصراع في أوكرانيا". 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T13:40+0000

2023-04-10T13:40+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار بيسكوف إلى أن "باريس في الواقع تقف إلى جانب أحد أطراف المشاركين في النزاع وتشارك بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب أوكرانيا، لذلك من الصعب تخيل أي جهود وساطة هنا".وزار ماكرون الصين، يوم الأربعاء، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، والتقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي.وقال الرئيس الصيني: "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".

https://sputnikarabic.ae/20230410/خبير-التسريبات-الأمريكية-لن-تغير-من-أهداف-وخطط--العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1075743304.html

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