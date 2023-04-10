https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-لا-يمكن-أن-تكون-باريس-وسيطا-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1075744267.html
الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "فرنسا لا يمكنها الآن أن تدّعي بأنها وسيط في تسوية الصراع في أوكرانيا". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:40+0000
2023-04-10T13:40+0000
2023-04-10T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg
وأشار بيسكوف إلى أن "باريس في الواقع تقف إلى جانب أحد أطراف المشاركين في النزاع وتشارك بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب أوكرانيا، لذلك من الصعب تخيل أي جهود وساطة هنا".وزار ماكرون الصين، يوم الأربعاء، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، والتقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي.وقال الرئيس الصيني: "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
https://sputnikarabic.ae/20230410/خبير-التسريبات-الأمريكية-لن-تغير-من-أهداف-وخطط--العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1075743304.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_397330b464de9f518dd18b540e6ecf14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الكرملين
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الكرملين
الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "فرنسا لا يمكنها الآن أن تدّعي بأنها وسيط في تسوية الصراع في أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن "باريس في الواقع تقف إلى جانب أحد أطراف المشاركين في النزاع وتشارك بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب أوكرانيا، لذلك من الصعب تخيل أي جهود وساطة هنا".
دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ الأسبوع الماضي، الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم خطة فرنسا لتسوية الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الصين ستدعمها.
وزار ماكرون الصين، يوم الأربعاء، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، والتقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس الماضي، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
وقال الرئيس الصيني: "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".