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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-لا-يمكن-أن-تكون-باريس-وسيطا-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1075744267.html
الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "فرنسا لا يمكنها الآن أن تدّعي بأنها وسيط في تسوية الصراع في أوكرانيا". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:40+0000
2023-04-10T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
الكرملين
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وأشار بيسكوف إلى أن "باريس في الواقع تقف إلى جانب أحد أطراف المشاركين في النزاع وتشارك بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب أوكرانيا، لذلك من الصعب تخيل أي جهود وساطة هنا".وزار ماكرون الصين، يوم الأربعاء، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، والتقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي.وقال الرئيس الصيني: "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
https://sputnikarabic.ae/20230410/خبير-التسريبات-الأمريكية-لن-تغير-من-أهداف-وخطط--العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1075743304.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الكرملين
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الكرملين

الكرملين: لا يمكن أن تكون باريس وسيطا لتسوية الصراع في أوكرانيا

13:40 GMT 10.04.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "فرنسا لا يمكنها الآن أن تدّعي بأنها وسيط في تسوية الصراع في أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن "باريس في الواقع تقف إلى جانب أحد أطراف المشاركين في النزاع وتشارك بشكل غير مباشر ومباشر في الصراع إلى جانب أوكرانيا، لذلك من الصعب تخيل أي جهود وساطة هنا".

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ الأسبوع الماضي، الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم خطة فرنسا لتسوية الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الصين ستدعمها.

خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
راديو
خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
13:27 GMT
وزار ماكرون الصين، يوم الأربعاء، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، والتقى مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي شيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس الماضي، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس الصيني: "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMT
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