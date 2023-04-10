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الكشف عن ملامح دقيقة لشاب مصري عاش قبل 35 ألف عام... صورة
الكشف عن ملامح دقيقة لشاب مصري عاش قبل 35 ألف عام... صورة
كشفت التقنيات الحديثة عن صورة رقمية لملامح دقيقة لشاب مصري عاش قبل 35 ألف عام، بعد أن توصل الباحثون إلى رفاته في موقع أثري. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:21+0000
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وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مجموعة خبراء برازيليين تمكنوا من بناء معالم صورة رقمية للكشف عن وجه رجل مصري عاش قبل 35 ألف عام، بعدما عثروا على رفاته في موقع "نزلة خاطر" الأثري في مصر.وأفادت الأبحاث بأن بقايا العظام المكتشفة تعود لرجل من أصل أفريقي تراوح عمره بين 17 و29 عاما عند وفاته، ويبلغ طوله نحو 160 سنتيمترا.وقال عالم الآثار، مواسير إلياس سانتوس: "قبل عدة أعوام، كنا نعمل بالفعل على سلسلة من الصور التقريبية المتعلقة بالتطور البشري، باستخدام نسخ طبق الأصل للأحافير الأكثر شهرة".وأوضح سانتوس إنه تم تحويل مقاطع الفيديو إلى صور، واستخدامها في تطوير المسح التصويري للجمجمة، وهو ما قامت عليه الدراسة.يشار إلى أن المسح التصويري هو عملية استخراج معلومات ثلاثية الأبعاد من الصور، وقد استخدم الخبراء هذه العملية لتحديد كيفية تطور البشر على مدى قرون.
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, علوم
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, علوم

الكشف عن ملامح دقيقة لشاب مصري عاش قبل 35 ألف عام... صورة

13:21 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiberعظام بشرية
عظام بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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كشفت التقنيات الحديثة عن صورة رقمية لملامح دقيقة لشاب مصري عاش قبل 35 ألف عام، بعد أن توصل الباحثون إلى رفاته في موقع أثري.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مجموعة خبراء برازيليين تمكنوا من بناء معالم صورة رقمية للكشف عن وجه رجل مصري عاش قبل 35 ألف عام، بعدما عثروا على رفاته في موقع "نزلة خاطر" الأثري في مصر.
وأفادت الأبحاث بأن بقايا العظام المكتشفة تعود لرجل من أصل أفريقي تراوح عمره بين 17 و29 عاما عند وفاته، ويبلغ طوله نحو 160 سنتيمترا.
وقال عالم الآثار، مواسير إلياس سانتوس: "قبل عدة أعوام، كنا نعمل بالفعل على سلسلة من الصور التقريبية المتعلقة بالتطور البشري، باستخدام نسخ طبق الأصل للأحافير الأكثر شهرة".
وأوضح سانتوس إنه تم تحويل مقاطع الفيديو إلى صور، واستخدامها في تطوير المسح التصويري للجمجمة، وهو ما قامت عليه الدراسة.
يشار إلى أن المسح التصويري هو عملية استخراج معلومات ثلاثية الأبعاد من الصور، وقد استخدم الخبراء هذه العملية لتحديد كيفية تطور البشر على مدى قرون.
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