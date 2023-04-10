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الكونفدرالية الأفريقية تحسم خلاف الترجي التونسي والمريخ السوداني
الكونفدرالية الأفريقية تحسم خلاف الترجي التونسي والمريخ السوداني
حسمت الكونفدرالية الأفريقية النزاع الدائر بين المريخ السوداني والترجي التونسي، بسبب مباراتهما في كأس رابطة الأبطال الأفريقية خلال فبراير/شباط الماضي. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T20:37+0000
2023-04-10T20:37+0000
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ووفق موقع إذاعة "موزاييك"، أصدرت لجنة النزاعات في الكونفدرالية الإفريقية قرارا برفض الاحتراز الذي كان تقدّم به فريق المريخ السوداني إثر المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي التونسي.المباراة التي دارت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الأفريقية والتي انتهت بفوز الترجي بنتيجة هدف دون رد، كان المريخ السوداني قد تقدم بعدها بشكوى بسبب إجراء الترجي التبديلات على 4 فترات، وليس 3 كما هو منصوص عليه.وكان قرار لجنة التحكيم قد قضى من قبل برفض اعتراض المريخ، حسب بيان لفريق الترجي، اليوم الاثنين.طالع أيضا:تونس.. الحكم بسجن 15 شخصا من مشجعي الترجي
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

الكونفدرالية الأفريقية تحسم خلاف الترجي التونسي والمريخ السوداني

20:37 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEالليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي
الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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حسمت الكونفدرالية الأفريقية النزاع الدائر بين المريخ السوداني والترجي التونسي، بسبب مباراتهما في كأس رابطة الأبطال الأفريقية خلال فبراير/شباط الماضي.
ووفق موقع إذاعة "موزاييك"، أصدرت لجنة النزاعات في الكونفدرالية الإفريقية قرارا برفض الاحتراز الذي كان تقدّم به فريق المريخ السوداني إثر المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي التونسي.
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المباراة التي دارت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الأفريقية والتي انتهت بفوز الترجي بنتيجة هدف دون رد، كان المريخ السوداني قد تقدم بعدها بشكوى بسبب إجراء الترجي التبديلات على 4 فترات، وليس 3 كما هو منصوص عليه.
وكان قرار لجنة التحكيم قد قضى من قبل برفض اعتراض المريخ، حسب بيان لفريق الترجي، اليوم الاثنين.
طالع أيضا:تونس.. الحكم بسجن 15 شخصا من مشجعي الترجي
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