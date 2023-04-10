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https://sputnikarabic.ae/20230410/الولايات-المتحدة-تفتح-تحقيقا-سريا-لمعرفة-سبب-خلل-القنابل-الذكية-في-أوكرانيا-1075743471.html
الولايات المتحدة تفتح تحقيقا سريا لمعرفة سبب خلل "القنابل الذكية" في أوكرانيا
الولايات المتحدة تفتح تحقيقا سريا لمعرفة سبب خلل "القنابل الذكية" في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن فتحت تحقيقا بالخلل الحاصل خلال تشغيل أنظمة القنابل الذكية "جدام" في أوكرانيا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:31+0000
2023-04-10T13:31+0000
العالم
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وذكرت قناة أمريكية، مستشهدة بوثائق سرية يُزعم أنها تخص البنتاغون، أنه تم فتح تحقيق بالموضوع في واشنطن، وهناك شكوك بشأن استخدام روسيا نظام تشويش يعيق من عمل نظام الصواريخ الأمريكي (جدام) الذي يتم من خلال نظام "جي بي إس" لتوجيه القنابل.في وقت سابق، أكد يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، استخدام بلاده لقنابل JDAM الذكية.ويمكن تزويد "Jdam-ER" بقنابل غير موجهة تزن ما بين 200 و900 كيلوغرام، وبمجرد إطلاقها، تفتح القنبلة جناحيها، ما يسمح لها بالتحليق لمسافة تصل إلى 72 كيلومترًا وتضاعف من مدى السلاح الأصلي ثلاث مرات. وتم تطوير قنبلة "Jdam" الموسعة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.
https://sputnikarabic.ae/20230214/بوليتيكو-الولايات-المتحدة-رفضت-تسليم-أوكرانيا-صواريخ-أتاكمز-بعيدة-المدى-1073483147.html
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الولايات المتحدة تفتح تحقيقا سريا لمعرفة سبب خلل "القنابل الذكية" في أوكرانيا

13:31 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUTإطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن فتحت تحقيقا بالخلل الحاصل خلال تشغيل أنظمة القنابل الذكية "جدام" في أوكرانيا.
وذكرت قناة أمريكية، مستشهدة بوثائق سرية يُزعم أنها تخص البنتاغون، أنه تم فتح تحقيق بالموضوع في واشنطن، وهناك شكوك بشأن استخدام روسيا نظام تشويش يعيق من عمل نظام الصواريخ الأمريكي (جدام) الذي يتم من خلال نظام "جي بي إس" لتوجيه القنابل.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
14 فبراير, 06:41 GMT
في وقت سابق، أكد يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، استخدام بلاده لقنابل JDAM الذكية.
ويمكن تزويد "Jdam-ER" بقنابل غير موجهة تزن ما بين 200 و900 كيلوغرام، وبمجرد إطلاقها، تفتح القنبلة جناحيها، ما يسمح لها بالتحليق لمسافة تصل إلى 72 كيلومترًا وتضاعف من مدى السلاح الأصلي ثلاث مرات.
وتم تطوير قنبلة "Jdam" الموسعة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.
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