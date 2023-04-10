https://sputnikarabic.ae/20230410/تركيا-تخطط-لتغطية-30-من-استهلاكها-للغاز-بإنتاج-البحر-الأسود-بحلول-عام-2026-1075736826.html
تركيا تخطط لتغطية 30% من استهلاكها للغاز بإنتاج البحر الأسود بحلول عام 2026
تركيا تخطط لتغطية 30% من استهلاكها للغاز بإنتاج البحر الأسود بحلول عام 2026
تخطط تركيا لتغطية ما يصل إلى 30% من استهلاكها من الغاز من خلال إنتاج حقل غاز جديد في البحر الأسود بحلول عام 2026 وتقليل اعتمادها على الواردات، حسبما ذكرت وسائل... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:05+0000
2023-04-10T11:05+0000
2023-04-10T11:05+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102711/03/1027110336_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_59c003917df0a688c85c793bcb2cfad3.jpg
سبوتنيك. يشار إلى أن إجمالي استهلاك تركيا من الغاز يبلغ نحو 55-60 مليار متر مكعب سنويا، حسبما أفادت محطة "تي آر تي" التركية، مضيفة أن الحكومة تخطط لتغطية نحو 30% من هذه الكمية من خلال زيادة الإمدادات من حقل غاز تم اكتشافه مؤخرا في البحر الأسود.ومن المنتظر أن يساعد حقل الغاز الجديد تركيا على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي، وفقًا للمحطة التركية.يذكر أنه في عام 2020، اكتشفت تركيا حقلا كبيرا للغاز في البحر الأسود، أطلق عليه لاحقا اسم ساكاريا، وتقدر احتياطياته بنحو 540 مليار متر مكعب.واكتشفت أنقرة أيضا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحلها على البحر الأسود أواخر العام الماضي، ليبلغ بذلك احتياطي الغاز البحري للبلاد 710 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تريليون دولار في السوق العالمية.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن أمله في أن يبدأ المواطنون الأتراك في استهلاك الغاز من حقل غاز البحر الأسود في أواخر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار.
https://sputnikarabic.ae/20230408/تركيا-تعلن-بدء-العملية-التشريعية-بشأن-مشروع-محور-الغاز-الروسي-المقترح--1075670347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102711/03/1027110336_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_37822220803b3154bd36d18d44215260.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, اقتصاد
تركيا تخطط لتغطية 30% من استهلاكها للغاز بإنتاج البحر الأسود بحلول عام 2026
تابعنا عبر
تخطط تركيا لتغطية ما يصل إلى 30% من استهلاكها من الغاز من خلال إنتاج حقل غاز جديد في البحر الأسود بحلول عام 2026 وتقليل اعتمادها على الواردات، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين.
سبوتنيك. يشار إلى أن إجمالي استهلاك تركيا من الغاز يبلغ نحو 55-60 مليار متر مكعب سنويا، حسبما أفادت محطة "تي آر تي" التركية، مضيفة أن الحكومة تخطط لتغطية نحو 30% من هذه الكمية من خلال زيادة الإمدادات من حقل غاز
تم اكتشافه مؤخرا في البحر الأسود.
ومن المنتظر أن يساعد حقل الغاز الجديد تركيا على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي، وفقًا للمحطة التركية.
يذكر أنه في عام 2020، اكتشفت تركيا حقلا كبيرا للغاز في البحر الأسود، أطلق عليه لاحقا اسم ساكاريا، وتقدر احتياطياته بنحو 540 مليار متر مكعب.
واكتشفت أنقرة أيضا احتياطيا جديدا للغاز قبالة ساحلها على البحر الأسود
أواخر العام الماضي، ليبلغ بذلك احتياطي الغاز البحري للبلاد 710 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تريليون دولار في السوق العالمية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن أمله في أن يبدأ المواطنون الأتراك في استهلاك الغاز من حقل غاز البحر الأسود في أواخر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار.