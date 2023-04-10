تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
18:55 GMT 09.04.2023
18:55 GMT 09.04.2023
13:48 GMT 09.04.2023
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة جرائم الحرب الأوكرانية أن قوات نظام كييف قصفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وأطلقت ثماني قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.
12:24 GMT 09.04.2023
12:24 GMT 09.04.2023
تدمير 14 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
12:23 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: تدمير مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوروجيه
12:23 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: مقتل نحو 420 عسكريًا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
12:22 GMT 09.04.2023
12:21 GMT 09.04.2023
12:21 GMT 09.04.2023
12:21 GMT 09.04.2023
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له لفصل الربيع، سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا.
12:20 GMT 09.04.2023
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز "روسوماك" إلى كييف.
12:20 GMT 09.04.2023
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
06:21 GMT 09.04.2023
05:47 GMT 09.04.2023
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
05:47 GMT 09.04.2023
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
05:46 GMT 09.04.2023
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.