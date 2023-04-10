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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230410/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075699434.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T06:56+0000
2023-04-10T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:56 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 07:01 GMT 10.04.2023)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
18:55 GMT 09.04.2023
إم60 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
إعلام: الولايات المتحدة ترسل دبابات مصممة للحرب العالمية الثالثة إلى أوكرانيا
أمس, 12:36 GMT
18:55 GMT 09.04.2023
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة
أمس, 15:56 GMT
13:48 GMT 09.04.2023
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة جرائم الحرب الأوكرانية أن قوات نظام كييف قصفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وأطلقت ثماني قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.
12:24 GMT 09.04.2023
تجربة إطلاق صاروخ من نوع إسكندرِ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود
أمس, 11:19 GMT
12:24 GMT 09.04.2023
تدمير 14 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
12:23 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: تدمير مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوروجيه
12:23 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: مقتل نحو 420 عسكريًا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
12:22 GMT 09.04.2023
رادار نيبو إس في يو الروسي المطور - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
لأول مرة... وزارة الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار... فيديو
أمس, 10:36 GMT
12:21 GMT 09.04.2023
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجنود الروس يستخدمون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها ضد القوات الأوكرانية
أمس, 09:32 GMT
12:21 GMT 09.04.2023
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
أمس, 08:43 GMT
12:21 GMT 09.04.2023
ضابط أمريكي يتوقع هزيمة أوكرانيا في سيناريو "الهجوم المضاد الربيعي"
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له لفصل الربيع، سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا.
12:20 GMT 09.04.2023
بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز "روسوماك" إلى كييف.
12:20 GMT 09.04.2023
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
06:21 GMT 09.04.2023
شاحنة أورال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الشاحنات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أرضية... فيديو
أمس, 05:54 GMT
05:47 GMT 09.04.2023
نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"
أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها "خيرسون الروسية" في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة "سبوتنيك".
05:47 GMT 09.04.2023
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
05:46 GMT 09.04.2023
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في زابوروجيه
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
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