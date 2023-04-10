https://sputnikarabic.ae/20230410/تقرير-يكشف-تجسس-الولايات-المتحدة-على-زيلينسكي-1075728952.html
تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T07:26+0000
2023-04-10T07:26+0000
2023-04-10T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها أنه "تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي".وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ"المتوقع".وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html
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العالم
تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
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كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها أنه "تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي".
وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ"المتوقع".
وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.