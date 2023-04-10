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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/تقرير-يكشف-تجسس-الولايات-المتحدة-على-زيلينسكي-1075728952.html
تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي
كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T07:26+0000
2023-04-10T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها أنه "تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي".وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ"المتوقع".وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html
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العالم
العالم

تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي

07:26 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية في تقريرها أنه "تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي".
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء
06:48 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ"المتوقع".
وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
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