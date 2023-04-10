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https://sputnikarabic.ae/20230410/جمعية-فلسطينية-تنظم-احتفالا-وإفطارا-جماعيا-لألفي-يتيم-وذويهم-في-قطاع-غزة-1075731702.html
جمعية فلسطينية تنظم احتفالا وإفطارا جماعيا لألفي يتيم وذويهم في قطاع غزة
جمعية فلسطينية تنظم احتفالا وإفطارا جماعيا لألفي يتيم وذويهم في قطاع غزة
أقامت جمعية الأمل للأيتام في قطاع غزة، احتفالاً بيوم اليتيم العالمي، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، وتخلل الاحتفال فعاليات وأنشطة ترفيهية... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:12+0000
2023-04-10T09:12+0000
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هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تستهدف دعم اليتيم في القطاع من خلال تقديم كسوة ومساعدات مالية وأنشطة ترفيهية خلال شهر رمضان.ويقول إياد المصري المدير التنفيذي لجمعية الأمل للأيتام لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية تستهدف 2000 يتيم لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان، رغم الظروف القاسية التي نعيشها في القطاع، وقد تم تقديم كسوة لهم ضمن الفعاليات التي تقوم بها الجمعية، ونقول أن مناسبة يوم اليتيم هي تذكير لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم لدعم هذه الفئة من المجتمع وتقديم المساعدات للأيتام".ويقدم معهد الأمل للأيتام نحو مئة ألف خدمة مجتمعية لأكثر من 11 ألف يتيم موزعين على 3500 أسرة وتعددت هذه الخدمات ما بين خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وتنموية ودعم نفسي، وتقول سماهر أبو عواد لـ"سبوتنيك": "أنا أم لثلاثة أيتام، جئت إلى هذه الفعالية للترفيه عن أولادي، فمثل هذه الاحتفالات مهمة جداً للأيتام، فقد رأيت السرور والفرح في عيون أبنائي، ورسالتي أن يتم الاهتمام بالأيتام أكثر وعلى مدار العام".ويبلغ عدد الأيتام الإجمالي في قطاع غزة 26 ألف يتيم، نتيجة حروب إسرائيل على القطاع أو وفاة الأهالي الطبيعية، 34.2% منهم من الفئة العمرية بين 5 إلى 10 عاماً، وفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية في القطاع.
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

جمعية فلسطينية تنظم احتفالا وإفطارا جماعيا لألفي يتيم وذويهم في قطاع غزة

09:12 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatجمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أقامت جمعية الأمل للأيتام في قطاع غزة، احتفالاً بيوم اليتيم العالمي، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، وتخلل الاحتفال فعاليات وأنشطة ترفيهية وإفطارا جماعيا للأطفال الأيتام وذويهم.
هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تستهدف دعم اليتيم في القطاع من خلال تقديم كسوة ومساعدات مالية وأنشطة ترفيهية خلال شهر رمضان.
© Sputnik . Ajwad Jradatجمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول إياد المصري المدير التنفيذي لجمعية الأمل للأيتام لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية تستهدف 2000 يتيم لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان، رغم الظروف القاسية التي نعيشها في القطاع، وقد تم تقديم كسوة لهم ضمن الفعاليات التي تقوم بها الجمعية، ونقول أن مناسبة يوم اليتيم هي تذكير لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم لدعم هذه الفئة من المجتمع وتقديم المساعدات للأيتام".
© Sputnik . Ajwad Jradatجمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقدم معهد الأمل للأيتام نحو مئة ألف خدمة مجتمعية لأكثر من 11 ألف يتيم موزعين على 3500 أسرة وتعددت هذه الخدمات ما بين خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وتنموية ودعم نفسي، وتقول سماهر أبو عواد لـ"سبوتنيك": "أنا أم لثلاثة أيتام، جئت إلى هذه الفعالية للترفيه عن أولادي، فمثل هذه الاحتفالات مهمة جداً للأيتام، فقد رأيت السرور والفرح في عيون أبنائي، ورسالتي أن يتم الاهتمام بالأيتام أكثر وعلى مدار العام".
© Sputnik . Ajwad Jradatجمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
جمعية فلسطينية تنظم احتفالاً وافطار جماعي لـ 2000 يتيم وذويهم في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويبلغ عدد الأيتام الإجمالي في قطاع غزة 26 ألف يتيم، نتيجة حروب إسرائيل على القطاع أو وفاة الأهالي الطبيعية، 34.2% منهم من الفئة العمرية بين 5 إلى 10 عاماً، وفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية في القطاع.
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