https://sputnikarabic.ae/20230410/خبير-التسريبات-الأمريكية-لن-تغير-من-أهداف-وخطط--العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1075743304.html
خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:27+0000
2023-04-10T13:27+0000
2023-04-10T13:27+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أوكرانيا تعدل خططها العسكرية بعد تسريب وثائق سرية بشأن حالة قواتها العسكرية. ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن الروسي بسام البني:الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في سوريا. ويقول الخبير العسكري الدكتور كمال جفا، بهذا الصدد:وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني في تونس في الذكرى الـ 85 لعيد الشهداء. وعنها يقول المحلل السايسي والمحامي التونسي، حازم القصوري لـ "بلا قيود":تحذيرات فلسطينية من أنّ استفزازات إسرائيل ستحول باحات الأقصى إلى ساحات حرب. يقول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جهاد حرب لـ "بلا قيود":إدارة واشنطن ليست الآن في حالة مزاجية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة العربية السعودية، ويقول الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد:مبادرة "أنت الخير" الشبابية لتوزيع 5 آلاف شنطة رمضان في مصر. عن هذه المبادرة يقول أمين عام مؤسسة "أنت الخير"، سامح بدوي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أوكرانيا تعدل خططها العسكرية بعد تسريب وثائق سرية بشأن حالة قواتها العسكرية. ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن الروسي بسام البني:
"لا يمكن لهذه التسريبات أن تغير من أهداف العملية الروسية الخاصة، فروسيا لديها معلوماتها الخاصة الموثوقة في هذا المجال، وستستمر في عمليتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها الكاملة".
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في سوريا. ويقول الخبير العسكري الدكتور كمال جفا، بهذا الصدد:
"ستستمر هذه الاعتداءات حتى يتم وضع معادلة ردع تؤدي إلى لجم العدو الصهيوني عن الاستمرار في هذه الاعتداءات، كما يقوم بذلك حزب الله اللبناني".
وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني في تونس في الذكرى الـ 85 لعيد الشهداء. وعنها يقول المحلل السايسي والمحامي التونسي، حازم القصوري لـ "بلا قيود":
"ليس لهذه الجبهة صفة قانونية وحتى أنّ الأطراف المشاركة فيها لم يمارسوا السياسة، هم فتحوا دكانين حزبية فقط وليس لهم امتداد شعبي في الانتخابات الوطنية، وقيامهم بهذه الاحتجاجات ماهو سوى محاولة للتشويش و للتخندق في ظل الاستعمار".
تحذيرات فلسطينية من أنّ استفزازات إسرائيل ستحول باحات الأقصى إلى ساحات حرب. يقول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جهاد حرب لـ "بلا قيود":
"الاستفزازات مستمرة سواء بزيادة الاستيطان وحماية المستوطنين، أو ما يتعلق بالمسجد الأقصى باعتباره مكانا مقدّسا لدى الفلسطينيين والخشية من التقسيم الزماني ومن ثم المكاني في ساحات المسجد الأقصى، بين المسلمين واليهود كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، كل هذا ينذر بمواجهة أكثر عنفا".
إدارة واشنطن ليست الآن في حالة مزاجية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة العربية السعودية، ويقول الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد:
"القيادة السعودية تتصرف بذكاء، فهي تعمل على توازن علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين، وذلك تحمي نفسها من العقوبات".
مبادرة "أنت الخير" الشبابية لتوزيع 5 آلاف شنطة رمضان في مصر. عن هذه المبادرة يقول أمين عام مؤسسة "أنت الخير"، سامح بدوي:
"تستهدف مؤسسة "أنت الخير" أشخاصا بعينهم توزع عليهم الشنط الرمضانية العمالة غير المنتظمة، أو اليومية بالقاهرة، لأنهم في الغالب لا يتمتعون بحياة مستقرة، ولا يمتكلون في معظم الأوقات وجبة الإفطار في منازلهم، ويضطرون لسؤال الناس، أو البحث عن مصدر طعام".
التفاصيل في الملف الصوتي...