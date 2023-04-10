https://sputnikarabic.ae/20230410/خبير-التسريبات-الأمريكية-لن-تغير-من-أهداف-وخطط--العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1075743304.html

خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T13:27+0000

2023-04-10T13:27+0000

2023-04-10T13:27+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خبير: التسريبات الأمريكية لن تغير من أهداف وخطط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا تعدل خططها العسكرية بعد تسريب وثائق سرية بشأن حالة قواتها العسكرية. ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن الروسي بسام البني:الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في سوريا. ويقول الخبير العسكري الدكتور كمال جفا، بهذا الصدد:وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني في تونس في الذكرى الـ 85 لعيد الشهداء. وعنها يقول المحلل السايسي والمحامي التونسي، حازم القصوري لـ "بلا قيود":تحذيرات فلسطينية من أنّ استفزازات إسرائيل ستحول باحات الأقصى إلى ساحات حرب. يقول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جهاد حرب لـ "بلا قيود":إدارة واشنطن ليست الآن في حالة مزاجية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة العربية السعودية، ويقول الخبير النفطي البحريني الدكتور محمد الصياد:مبادرة "أنت الخير" الشبابية لتوزيع 5 آلاف شنطة رمضان في مصر. عن هذه المبادرة يقول أمين عام مؤسسة "أنت الخير"، سامح بدوي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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