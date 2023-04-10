https://sputnikarabic.ae/20230410/روساتوم-تعتزم-إنتاج-نموذج-أولي-لمحرك-بلازما-للرحلات-الفضائية-1075740275.html
"روساتوم" تعتزم إنتاج نموذج أولي لمحرك بلازما للرحلات الفضائية
"روساتوم" تعتزم إنتاج نموذج أولي لمحرك بلازما للرحلات الفضائية
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية أنه من المقرر أن يقوم متخصصون في معهد ترويتسك للابتكار والاندماج (TRINITI) بتصنيع نموذج أولي لمحرك صاروخ بلازما للرحلات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T12:16+0000
2023-04-10T12:16+0000
2023-04-10T12:22+0000
روسيا
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وقالت المؤسسة في بيانها إنه "كجزء من العمل على إنشاء نموذج أولي لمحرك صاروخ بلازما في عام 2022، ابتكر المعهد بشكل سريع نموذجا عمليا وعمل على دراسته من خلال تجربة توازن الطاقة في تدفق البلازما بنبضة نوعية عالية، حيث تم تطوير طرق لزيادة عمر خدمة الأقطاب الكهربائية فيه وبعد الانتهاء من جميع الأعمال في عام 2024 سينتج المعهد نموذجًا أوليا لمحرك ذي قوة دفع متزايدة ومعلمات دفع محددة".والبلازما هي نوع من محركات الصواريخ الكهربائية التي يتم تسريع استهلاكها في حالة (الغاز المتأين) على عكس أنظمة الدفع السائلة، حيث لم يتم تصميم هذه الأنظمة لوضع البضائع في المدار وتعمل فقط في الفراغ، على سبيل المثال، لإبقاء الأقمار الصناعية في ما يسمى نقطة الوقوف. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لانخفاض احتياطيات السائل العامل بسرعة عالية نسبيًا من انتهاء صلاحيته، فإنها تعتبر طريقة ممكنة للقيام برحلات فضائية سريعة ويتم توفير الطاقة لمثل هذا المحرك من محطة للطاقة النووية.والمركز العلمي الحكومي "معهد ترويتسك للابتكار وأبحاث الاندماج" هو جزء من القسم العلمي في "روساتوم"، حيث يقوم بأبحاث في مجال الاندماج النووي الحراري الخاضع للرقابة وفيزياء البلازما وفيزياء الليزر والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230327/علماء-روساتوم-يبتكرون-معادن-متقدمة-لـ-مفاعلات-المستقبل-1075185757.html
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روسيا
"روساتوم" تعتزم إنتاج نموذج أولي لمحرك بلازما للرحلات الفضائية
12:16 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية أنه من المقرر أن يقوم متخصصون في معهد ترويتسك للابتكار والاندماج (TRINITI) بتصنيع نموذج أولي لمحرك صاروخ بلازما للرحلات الفضائية في عام 2024.
وقالت المؤسسة في بيانها إنه "كجزء من العمل على إنشاء نموذج أولي لمحرك صاروخ بلازما في عام 2022، ابتكر المعهد بشكل سريع نموذجا عمليا وعمل على دراسته من خلال تجربة توازن الطاقة في تدفق البلازما بنبضة نوعية عالية، حيث تم تطوير طرق لزيادة عمر خدمة الأقطاب الكهربائية فيه وبعد الانتهاء من جميع الأعمال في عام 2024 سينتج المعهد نموذجًا أوليا لمحرك ذي قوة دفع متزايدة ومعلمات دفع محددة".
والبلازما هي نوع من محركات الصواريخ الكهربائية التي يتم تسريع استهلاكها في حالة (الغاز المتأين) على عكس أنظمة الدفع السائلة، حيث لم يتم تصميم هذه الأنظمة لوضع البضائع في المدار وتعمل فقط في الفراغ، على سبيل المثال، لإبقاء الأقمار الصناعية في ما يسمى نقطة الوقوف. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لانخفاض احتياطيات السائل العامل بسرعة عالية نسبيًا من انتهاء صلاحيته، فإنها تعتبر طريقة ممكنة للقيام برحلات فضائية سريعة ويتم توفير الطاقة لمثل هذا المحرك من محطة للطاقة النووية.
والمركز العلمي الحكومي "معهد ترويتسك للابتكار وأبحاث الاندماج" هو جزء من القسم العلمي في "روساتوم"، حيث يقوم بأبحاث في مجال الاندماج النووي الحراري الخاضع للرقابة وفيزياء البلازما وفيزياء الليزر والتكنولوجيا.