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https://sputnikarabic.ae/20230410/روسيا-أكبر-مورد-للنفط-الخام-إلى-الهند-1075729077.html
روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند
روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند
حافظت روسيا على مرتبتها الأولى كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، للشهر السادس على التوالي، لتصل إلى مستوى جديد عند 1.64 مليون برميل يوميا في شهر مارس/آذار. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T07:40+0000
2023-04-10T07:40+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
روسيا
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بحسب إحصائية لشركة "فورتيسكا"، فإن حصة روسيا في واردات النفط الخام إلى الهند ارتفعت في مارس إلى 34 في المئة.على أساس شهري، ارتفعت المشتريات من روسيا بشكل طفيف عن 1.62 مليون برميل يوميا من النفط المستورد من البلاد في فبراير/شباط.في الوقت نفسه، ووفقا للشركة، ظلت مشتريات المصافي الهندية من فئة الأورال الروسية في مارس مستقرة، وترتبط الزيادة في الواردات بمشتريات أعلى من درجات النفط مثل "Novy Port Light".في مارس، كانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، حيث صدرت 986288 برميلا يوميا، وفقًا للشركة.وكان العراق، بمبيعات بلغت 821.952 برميلا يوميا ، ثالث أكبر مورد. وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة لتصبح رابع أكبر مورد عند 313،002 برميل في اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-سوق-النفط-العالمي-أصبح-تحت-سيطرة-السعودية-بعد-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1075713315.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, روسيا

روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند

07:40 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Sue Ogrockiمؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Sue Ogrocki
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حافظت روسيا على مرتبتها الأولى كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، للشهر السادس على التوالي، لتصل إلى مستوى جديد عند 1.64 مليون برميل يوميا في شهر مارس/آذار.
بحسب إحصائية لشركة "فورتيسكا"، فإن حصة روسيا في واردات النفط الخام إلى الهند ارتفعت في مارس إلى 34 في المئة.

وأشارت الإحصائية إلى أن واردات النفط الروسي تضاعفت في مارس مقارنة بـ0.82 مليون برميل يوميا تم شراؤها من العراق، الذي يعد أكبر مورد للنفط إلى الهند منذ 2017-2018.

على أساس شهري، ارتفعت المشتريات من روسيا بشكل طفيف عن 1.62 مليون برميل يوميا من النفط المستورد من البلاد في فبراير/شباط.
في الوقت نفسه، ووفقا للشركة، ظلت مشتريات المصافي الهندية من فئة الأورال الروسية في مارس مستقرة، وترتبط الزيادة في الواردات بمشتريات أعلى من درجات النفط مثل "Novy Port Light".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
إعلام: سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
أمس, 12:52 GMT
في مارس، كانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، حيث صدرت 986288 برميلا يوميا، وفقًا للشركة.
وكان العراق، بمبيعات بلغت 821.952 برميلا يوميا ، ثالث أكبر مورد. وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة لتصبح رابع أكبر مورد عند 313،002 برميل في اليوم.
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